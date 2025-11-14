Аршавин: «В России мне еще почему-то нужно доказывать, что я легенда»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался об отношении к себе в России и за границей.

– Когда вы были в Испании, то навестили Арсена Захаряна. А после матча получили его майку.

– Мы рады, что мы с ним пообщались. Когда делали официальные запросы в пресс-службу «Реал Сосьедад», нам отвечали, что никакого интервью не будет. Места на стадионе выбрали случайно... Повезло, что они были расположены прямо перед выходом футболистов. И Заха нас увидел.

Я ему что-то крикнул, и после игры попросили его футболку. Из-за того, что они победили, после матча все были в хорошем настроении, и нас все-таки провели к Арсену. Конечно, мы с ним хотели встретиться в городе и подольше поболтать. Но клуб не разрешал.

– Клуб запретил разговаривать Захаряну с Андреем Аршавиным?

– Наверное, в ролик не вошло, но пока мы ехали, я сказал, что нас просто красиво послали на три буквы. Хотя в итоге все прошло нормально.

– Когда Захарян кинул футболку на трибуну, вас показали в телетрансляции: на игре особый гость! Это приятно?

– Честно? По барабану. Но это хорошо для имиджа. Потому что в России мне еще почему-то нужно доказывать, что я легенда, – хотя я этим и не занимаюсь. Но когда русские видят такое отношение [ко мне] в Испании, говорят: «Да, значит, Аршавин – легенда». Вот так это работает.

Когда мы приезжали на другие стадионы и я ждал ребят, пока они записывали видео, то обалдел от реакции испанцев. Они замечают, что у арены стоит человек – не испанец. В очках... У них сразу ассоциация: футболист! И реально ко мне стали подходить – даже уборщик узнал! Вот как?!

– Вы сказали, что в России надо доказывать статус легенды. Нам казалось, он у вас и так есть.

– У меня-то есть. Но здесь легенда и Глушаков [в этот момент Аршавин показывает рукой на Дениса Глушакова, который стоит рядом]. Но про него при всем уважении не напишут «легенда» в аккаунте Ла Лиги.