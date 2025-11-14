Агент Захаряна высказался об интересе «ПСЖ» к игроку

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к игроку.
«Нет оснований давать комментарии по поводу того, что не является действительностью. Как я могу комментировать то, что никто не знает, кроме конкретного телеграм‑канала? У нас такой информации нет», – сказал Голубин.
- Ранее телеграм‑канал Sport Baza сообщил, что в «ПСЖ» рассматривают вариант подписания 22‑летнего Захаряна.
- В этом сезоне россиянин провел 7 матчей за «Реал Сосьедад», забил 1 гол.
Источник: «Матч ТВ»