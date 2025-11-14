Введите ваш ник на сайте
Агент Захаряна высказался об интересе «ПСЖ» к игроку

Сегодня, 16:14

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к игроку.

«Нет оснований давать комментарии по поводу того, что не является действительностью. Как я могу комментировать то, что никто не знает, кроме конкретного телеграм‑канала? У нас такой информации нет», – сказал Голубин.

  • Ранее телеграм‑канал Sport Baza сообщил, что в «ПСЖ» рассматривают вариант подписания 22‑летнего Захаряна.
  • В этом сезоне россиянин провел 7 матчей за «Реал Сосьедад», забил 1 гол.

Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал Сосьедад ПСЖ Захарян Арсен
