Агент Захаряна высказался об интересе «ПСЖ» к игроку

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к игроку.

«Нет оснований давать комментарии по поводу того, что не является действительностью. Как я могу комментировать то, что никто не знает, кроме конкретного телеграм‑канала? У нас такой информации нет», – сказал Голубин.