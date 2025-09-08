Роман Ротенберг вызвался помочь Карпину в «Динамо»

Хоккейный тренер и функционер Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию в футбольном «Динамо».

– Как главный тренер команды «Россия 25», можете дать совет главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину? Его московское «Динамо» идет только девятым в таблице РПЛ. Он уже попадает под огонь критики. Как выдержать давление?

– Я всегда хочу поддержать своих коллег. Это правда нашей жизни: выигрывает команда, а проигрывает тренер. У победы много отцов, а поражение – сирота. И это наша судьба. Валерий Карпин был великим игроком. Я всегда следил за его карьерой. Легенда нашей футбольной истории. Я уверен, что Валерий Георгиевич сам найдет выход. Желаю ему удачи.

Я был на матчах футбольного «Динамо». Хочу сказать, что там замечательная атмосфера на трибунах. Проделана огромная работа. Я буду и дальше поддерживать команду. Готов прийти на помощь.