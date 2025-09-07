Карпина призвали покинуть одно из своих мест работы

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис считает, что Валерию Карпину нужно сделать выбор между сборной и «Динамо».

– Карпину надо определиться: либо сборная, либо «Динамо». Тогда будет какая-то ясность. Нельзя на двух стульях сидеть – это сложно. Нужно или в сборной, или в «Динамо» работать. Тогда будет результат.

– Не получится так, что ещe до зимы Карпин останется без поста в «Динамо», учитывая результаты?

– Конечно, кредит доверия Карпину есть, но если команда будет продолжать так играть, он может уйти из «Динамо».