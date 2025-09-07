Роналду тепло отозвался о юном болельщике, который вывел его на поле в Ереване

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о мальчике, который выводил его на поле в Ереване перед гостевым матчем отборочного турнира ЧМ-2026 с Арменией (5:0).

«Вчера у меня появился новый друг 😁 Я благодарен за любовь и поддержку каждый день и надеюсь, что каждый сможет следовать за своими мечтами!» – написал Роналду.