Зенитовец Вега – о матче со «Сьоном»: «Это просто безумие!»

Защитник «Зенита» Роман Вега высоко оценил атмосферу на товарищеском матче со «Сьоном» (5:3).
- Голы у «Зенита» забили Матео Кассьерра на 11-й и 28-й минутах, Роман Вега на 45+2-й, Александр Соболев на 56-й и Лусиано Гонду на 63-й с пенальти.
- У швейцарского клуба отличились Рилинд Нивокази на 24-й, Али Кабакалман на 45-й и Тео Бушларем на 81-й.
- «Зенит» занимает в РПЛ 5-е место с 12 очками после 7 туров.
– Практически 26 тысяч зрителей на товарищеском матче. Как вам атмосфера на стадионе сегодня? Впечатлила вас?
– Да, еще как впечатлила! То, что на контрольную игру пришло столько людей, – это просто безумие. Но скажу честно, я ожидал чего-то подобного, рассчитывал на это, потому что «Зенит» – гигантский клуб, и я счастлив быть здесь!
Источник: официальный сайт «Зенита»