Зенитовец Вега – о матче со «Сьоном»: «Это просто безумие!»

Защитник «Зенита» Роман Вега высоко оценил атмосферу на товарищеском матче со «Сьоном» (5:3).

– Практически 26 тысяч зрителей на товарищеском матче. Как вам атмосфера на стадионе сегодня? Впечатлила вас?

– Да, еще как впечатлила! То, что на контрольную игру пришло столько людей, – это просто безумие. Но скажу честно, я ожидал чего-то подобного, рассчитывал на это, потому что «Зенит» – гигантский клуб, и я счастлив быть здесь!