Семак выразил недовольство легионером «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак недоволен результативностью нападающего Луиса Энрике.

«Мы ждeм от Луиса Энрике больше голевых действий. У него есть прекрасные данные, мы все об этом знаем и хотим, чтобы забитых мячей и голевых передач было больше.

Но не только ему, но и практически любому иностранцу трудно адаптироваться в России», – сказал Семак.