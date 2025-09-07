Семак выразил недовольство легионером «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак недоволен результативностью нападающего Луиса Энрике.
«Мы ждeм от Луиса Энрике больше голевых действий. У него есть прекрасные данные, мы все об этом знаем и хотим, чтобы забитых мячей и голевых передач было больше.
Но не только ему, но и практически любому иностранцу трудно адаптироваться в России», – сказал Семак.
- Энрике куплен зимой у «Ботафого» за 33 миллиона евро.
- В 19 матчах за «Зенит» у Луиса 2 гола, 4 ассиста.
- Сейчас Луис Энрике в сборной Бразилии.
Источник: «Чемпионат»