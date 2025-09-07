Введите ваш ник на сайте
Семак выразил недовольство легионером «Зенита»

Вчера, 08:19
13

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак недоволен результативностью нападающего Луиса Энрике.

«Мы ждeм от Луиса Энрике больше голевых действий. У него есть прекрасные данные, мы все об этом знаем и хотим, чтобы забитых мячей и голевых передач было больше.

Но не только ему, но и практически любому иностранцу трудно адаптироваться в России», – сказал Семак.

  • Энрике куплен зимой у «Ботафого» за 33 миллиона евро.
  • В 19 матчах за «Зенит» у Луиса 2 гола, 4 ассиста.
  • Сейчас Луис Энрике в сборной Бразилии.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Энрике Луис Семак Сергей
WILDLING_HRUNDEL
1757223243
А может ты плохой тренер!? Даку и Кордоба играют ведь хорошо и понимают тренеров своих
Ответить
власик
1757224464
Семак не доволен действиями Энрике, потому что он не умеет исполнять глупости ! Тренера...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1757225467
Так ты его стал ставить не на своё место, осводив его для Глушенкова. Энрике был хорош справа, а ты его поставил слева. Гыгыгы
Ответить
andr45
1757226914
СЕМАК «любому иностранцу трудно адаптироваться в России» за исключением, играющих в «Спартаке»
Ответить
Таврида
1757227162
Бугага, а когда покупали этого "голеадора" хоть статистику посмотрели? Реал Бетис, Примера 2022/2024 - 47 матчей, 1 гол.
Ответить
boris63
1757227878
Пока действительно нападающий не о чем, за то когда покупали говорили, будет рвать лигу.
Ответить
Странник 09
1757229180
господин семак, а куда спрятался твой тренерский талант? Как ставишь процесс, так игроки выполняют установку тренера на игру
Ответить
Каратель помойников
1757229843
А где недовольство то?сырожа выполняет свою задачу болванчик а на отлично,отстаньте вы уже от него
Ответить
Garrincha58
1757231176
А Жерсон? Приехал и разочаровался увидев тренера ему сразу захотелось обратно
Ответить
Foxitkuban
1757311268
"практически любому иностранцу трудно адаптироваться в России" - где-то в Краснодаре слышен смех.
Ответить
