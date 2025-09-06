Роналду достиг отметки в 1200 голевых действий за карьеру

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду довел число голевых действий за футбольную карьеру до 1200. В гостевом матче за национальную команду в отборе ЧМ-2026 с Армение он оформил дубль. Таким образом на его счету стало 942 гола и 258 передач за карьеру.

Также Роналду довел количество голов за сборную Португалии до 140 и еще сильнее оторвался от Лионеля Месси, забившего в составе национальной команды Аргентины 114 мячей.

40-летний форвард забил в 4 последних матчах за сборную и в 7 из 8 последних игр за «Аль-Наср» и национальную команду.