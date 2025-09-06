Отбор ЧМ-2026. Португалия забила 5 голов Армении, Роналду сделал дубль

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 сборная Армении дома проиграла Португалии со счетом 0:5.

Дубли у гостей оформили Жоау Феликс, отличившийся на 10-й и 62-й минутах, а также Криштиану Роналду, забивший на 21-й и 46-й минутах. Еще один мяч на счету Жоау Канселу. Он забил на 32-й минуте.

Это был первый матч отбора ЧМ-2026 в европейской группе F.

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян провел полный матч. Хавбек хозяев и «Рубина» Угочукву Иву вышел в стартовом составе и был заменен на 86-й минуте.