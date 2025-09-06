Орлов назвал Глушенкова близким по типажу к Марадоне и Месси

Комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове.
«Глушенков – лидер. Он мастеровитее всех футболистов, которые рядом с ним, авторитетен своей игрой. Это очень важно. Глушенков явно выделяется и может вести игру.
Максим – левша, а потенциально голевой пас делал правой ногой. То есть работает двумя ногами, видит поле. Да, ему нужно освобождаться от активной игры в обороне. По ситуации он бежит назад, но главное, чтобы хватало сил на атаку. Потому что в плане развития атаки Глушенков сейчас самый перспективный футболист в сборной. Игрок очень широкого диапазона.
Ему надо доверять. Тренер должен ему верить и оставлять ему роль без определeнного задания. Так играл Марадона, сейчас – Месси. Понятно, что Глушенкову до них не дотянуться, но на нашем уровне он ближе всех к такому типажу», – сказал Орлов.
- 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 8 матчей за «Зенит», забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
- За сборную России он провел 6 игр, забил 3 гола.