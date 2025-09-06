Введите ваш ник на сайте
  • Орлов назвал Глушенкова близким по типажу к Марадоне и Месси

Орлов назвал Глушенкова близким по типажу к Марадоне и Месси

6 сентября, 17:09
48

Комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове.

«Глушенков – лидер. Он мастеровитее всех футболистов, которые рядом с ним, авторитетен своей игрой. Это очень важно. Глушенков явно выделяется и может вести игру.

Максим – левша, а потенциально голевой пас делал правой ногой. То есть работает двумя ногами, видит поле. Да, ему нужно освобождаться от активной игры в обороне. По ситуации он бежит назад, но главное, чтобы хватало сил на атаку. Потому что в плане развития атаки Глушенков сейчас самый перспективный футболист в сборной. Игрок очень широкого диапазона.

Ему надо доверять. Тренер должен ему верить и оставлять ему роль без определeнного задания. Так играл Марадона, сейчас – Месси. Понятно, что Глушенкову до них не дотянуться, но на нашем уровне он ближе всех к такому типажу», – сказал Орлов.

  • 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 8 матчей за «Зенит», забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
  • За сборную России он провел 6 игр, забил 3 гола.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Орлов Геннадий
Комментарии (48)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
neim
1757171782
Глушенков и так через губу разговаривает в Зените, а теперь у него и совсем крышу может снести от таких дифирамбов. По аккуратней уже Гена с такими авансами ))).
Ответить
NewLife
1757174099
Нормальный игрок острия атаки, и все. Орлов в своем репертуаре. Я помню как он превозносил зюбу, это было за гранью здравого смысла.
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1757175720
Зачем в дурке брать интервью у душевнобольных, оставьте его в покое.
Ответить
WILDLING_HRUNDEL
1757177412
Орлов грамотный специалист и нормальные и умные люди это понимают! Здесь стадо из секты по команде начали его обсирать! Стыдно за тушинских пустоголовых
Ответить
Cleaner
1757177783
Назвать Глушенкова Глушенкова близким по типажу к Марадоне и Месси! Совсем дедушка Орлов стал КУКУ!...
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1757178351
Зачем ещё тиражируют этот бред,видно же,что пожилой человек не в себе
Ответить
nik55
1757179508
почему врачи не помогут Орлову с головой
Ответить
boris63
1757216073
Уму не постижимо, как же легко этот старый маразматик переобувается. Спец.
Ответить
slavа0508
1757238276
Ну насмешил ...молодец пенсионер . с чувством юмора видать всё в порядке .
Ответить
BRO_football
1757265939
Всё! У Орлова крыша поехала. На пенсию пора. Уже не помнит, что говорил раньше и сам себе противоречит. Новости от Орлова на Бомбардире: 21 июля: Орлов раскритиковал Глушенкова за игру с «Ростовом» 28 июля: Орлов оценил игру Глушенкова: «Где конкретика?» 4 августа: Орлов снова недоволен игрой Глушенкова – его выпустили на 84-й минуте матча с ЦСКА И сейчас что Орлов говорит? Орлов назвал Глушенкова близким по типажу к Марадоне и Месси. Всё! Пора Орлову в дурку!
Ответить
