Бубнов ответил, как быть с красной карточкой Кордобы

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов высказался о поведении форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

Кордоба был удален на 56-й минуте матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) после стычки с защитником красно-синих Мойзесом.

В протоколе игры в качестве причины удаления было указано «агрессивное поведение, удар соперника ногой в руку».

«Краснодар» подал заявление об отмене красной карточки Кордобе в КДК РФС.

«Кордобе надо отменять красную карточку. Никаких красных, он должен следующую игру играть», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».