Бубнов ответил, как быть с красной карточкой Кордобы

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов высказался о поведении форварда «Краснодара» Джона Кордобы.
- Кордоба был удален на 56-й минуте матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) после стычки с защитником красно-синих Мойзесом.
- В протоколе игры в качестве причины удаления было указано «агрессивное поведение, удар соперника ногой в руку».
- «Краснодар» подал заявление об отмене красной карточки Кордобе в КДК РФС.
«Кордобе надо отменять красную карточку. Никаких красных, он должен следующую игру играть», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
Источник: «Чемпионат»