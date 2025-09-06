Спартаковец Литвинов высказался о возможном отъезде в Европу

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался насчет возможного отъезда в Европу.
– Какой-то конкретики до меня не доходило на счет европейских клубов. У меня был действующий контракт со «Спартаком», и я не мог вести переговоры с другими клубами.
– Контракт до 2029 года означает, что ты хочешь надолго остаться в «Спартаке», а не перейти в Европу?
– В любом случае буду стараться. Это зависит от моей игры. Но на первом месте – «Спартак». Если показывать хорошую игру, то какой-то клуб из Европы может заинтересоваться. Если они сделают предложение, которое устроит «Спартак», то почему нет?
- 24-летний Литвинов – воспитанник «Спартака».
- Он дебютировал за главную команду в сентябре 2021 года.
- Руслан провел 139 матчей, забил 6 голов и сделал 7 ассистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»