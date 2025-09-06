Спартаковец Литвинов высказался о возможном отъезде в Европу

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался насчет возможного отъезда в Европу.

– Какой-то конкретики до меня не доходило на счет европейских клубов. У меня был действующий контракт со «Спартаком», и я не мог вести переговоры с другими клубами.

– Контракт до 2029 года означает, что ты хочешь надолго остаться в «Спартаке», а не перейти в Европу?

– В любом случае буду стараться. Это зависит от моей игры. Но на первом месте – «Спартак». Если показывать хорошую игру, то какой-то клуб из Европы может заинтересоваться. Если они сделают предложение, которое устроит «Спартак», то почему нет?