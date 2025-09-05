Мостовой прокомментировал ничью России с Иорданией

Александр Мостовой оценил результат товарищеского матча между сборными России и Иордании.

Игра на «Лукойл Арене» завершилась нулевой ничьей.

Следующий соперник – Катар (7 сентября, 18:15 мск).

Иордания – участник ЧМ-2026.

«Я думаю, что многое говорить не придется. Соперники наши сборной уступают по многим показателям.

По первому тайму я подумал, что это была не сборная Иордании. Первый тайм они провели просто здорово на фоне нашей сборной.

Во втором тайме минуты с 60-й все поменялось. Россия сделала замены. Итог – заслуженный. Ничья 0:0», – сказал Мостовой.