Радимову не нравится ужесточение лимита: «Не хочу смотреть на игру русских, которые по мячу через раз попадают»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов раскритиковал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

– Ужесточение лимита на легионеров, насколько понимаю, – всего лишь вопрос времени. Так что в любом случае придется подтягивать своих, деваться некуда. Но я против жесткого лимита: не хочу ходить на стадион и смотреть на игру русских ребят, которые через раз по мячу попадают. Давайте будем откровенны: у российских футболистов сейчас недостаточно квалификации, большая масса не дотягивает до уровня Денисова, Быстрова, я уж не беру Аршавина или Зырянова – это вообще космос для них.

– Какой выход?

– Смысл в том, чтобы в команде сложился пазл из русских и иностранцев. Чтобы мне, болельщику, хотелось ходить на стадион и смотреть классный футбол. Такой футбол, как, например, показывал «Зенит» при Данни, Домингесе и Текке, – когда рядом с ними играли Широков, Зырянов, Аршавин. Это смотрелось хорошо.

– Разве это плохо, если за команду играют сразу 11 российских футболистов?

– Это будет неинтересный чемпионат, если будут играть только русские. Я проходил это в 90-е годы. Ты приезжаешь на игру с «Текстильщиком», а там только наши – с 50-летним Наталушко в нападении. Я хочу, чтобы топ-команды получали сопротивление, а не разносили в пух и прах полностью русскую команду.