Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иордания Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимову не нравится ужесточение лимита: «Не хочу смотреть на игру русских, которые по мячу через раз попадают»

Радимову не нравится ужесточение лимита: «Не хочу смотреть на игру русских, которые по мячу через раз попадают»

Сегодня, 17:18
44

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов раскритиковал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

– Ужесточение лимита на легионеров, насколько понимаю, – всего лишь вопрос времени. Так что в любом случае придется подтягивать своих, деваться некуда. Но я против жесткого лимита: не хочу ходить на стадион и смотреть на игру русских ребят, которые через раз по мячу попадают. Давайте будем откровенны: у российских футболистов сейчас недостаточно квалификации, большая масса не дотягивает до уровня Денисова, Быстрова, я уж не беру Аршавина или Зырянова – это вообще космос для них.

– Какой выход?

– Смысл в том, чтобы в команде сложился пазл из русских и иностранцев. Чтобы мне, болельщику, хотелось ходить на стадион и смотреть классный футбол. Такой футбол, как, например, показывал «Зенит» при Данни, Домингесе и Текке, – когда рядом с ними играли Широков, Зырянов, Аршавин. Это смотрелось хорошо.

– Разве это плохо, если за команду играют сразу 11 российских футболистов?

– Это будет неинтересный чемпионат, если будут играть только русские. Я проходил это в 90-е годы. Ты приезжаешь на игру с «Текстильщиком», а там только наши – с 50-летним Наталушко в нападении. Я хочу, чтобы топ-команды получали сопротивление, а не разносили в пух и прах полностью русскую команду.

  • Сегодня министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке.
  • Он отметил, что во многих странах мира действует достаточно жесткий лимит: «В Испании в заявке клуба на сезон должно быть не более 5 игроков из стран – не членов Евросоюза, из которых не более 3 в заявке на матч. В Италии в заявке клуба на матч должно быть не менее 8 итальянцев и не более 2 игроков из стран – не членов Евросоюза. В Китае в заявку на матч могут быть включены 5 легионеров».
  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
  • В РПЛ сейчас пауза на матчи сборных.

Еще по теме:
Осинькин прокомментировал назначение в «Сочи»
«Краснодар» объявил о переходе Пальцева 1
Максименко назвал цель в жизни
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Радимов Владислав
Рекомендуем
Комментарии (44)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Burtaze
1756998428
На тебя же , гребень, смотрели..
Ответить
send.ip-sms
1756998526
министр спорта РФ Михаил Дегтярев отметил, что во многих странах мира действует достаточно жесткий лимит: «В Испании .. В Италии в заявке клуба на матч должно быть не менее 8 итальянцев--------- Россия воюет против коллективного Запада .Почему министр спорта РФ враждебные Испанию, Италию в пример приводит ?
Ответить
andr45
1756999365
АЛЬФОНС РАДИМОВ «Чтобы мне, болельщику, хотелось смотреть классный футбол. Такой футбол, как, например», показывают голенький король ЭНРИКЕ или сам ЖЕРСОН?)))
Ответить
alefreddy
1757000155
все так съест то он съест да кто ему дасть
Ответить
FROLL007
1757001100
Лимит это зло и разврат посредственных российских ногомячистов, а так же все ужесточения в той или иной форме. Гыгыгы
Ответить
Cleaner
1757001885
Радимов, ты, когда в Зените играл, по мячу не через раз, а ЧЕРЕЗ ПЯТЬ РАЗ попадал! Ну РЖУ ни могу над Владиком - выскочкой из Петербурга!
Ответить
sochi-2013
1757001919
Кого воспитали на тех и смотри! Ты в Зените вроде как советник генерального директора по развитию молодёжного футбола. И шо ви там наразвивали, стесняюсь спросить?
Ответить
bumer_moscow
1757002587
Люди смотрели как ты через раз а то и два по мячу попадал ну так и ты посмотри.
Ответить
Artemka444
1757002660
Где лимиты в Европе покажите???
Ответить
neim
1757009907
Не хочешь смотреть на игру русских, езжай за кордон, там их практически нет и наслаждайся игрой не русских, какие проблемы Владик ?
Ответить
Главные новости
❗️ Важное предупреждение тем, кто заходит на «Бомбардир» с помощью Google
25
Товарищеский матч. Россия не смогла победить Иорданию – 0:0
21:58
1
Фото«Краснодар» объявил о переходе Пальцева
21:34
1
ВидеоШалимов накричал на журналиста после упущенной на 100-й минуте победы
21:04
1
Россия не забила в 1-м тайме Иордании на стадионе «Спартака»
20:55
17
Смолов уличил легенд «Спартака» в лицемерии
20:44
7
Леви покинул «Тоттенхэм» после 24 лет работы в клубе
20:05
Спартаковец Максименко раскрыл свою зависимость
19:30
3
Канчельскис хочет увидеть матч России и Украины
19:05
19
39-летний Ари возобновил карьеру в московском клубе
18:51
1
Все новости
Все новости
Осинькин прокомментировал назначение в «Сочи»
21:46
Максименко назвал цель в жизни
21:25
Агент Черчесова: «Тренер сходу показывает результат с «Ахматом», по-другому и быть не могло»
20:31
Радимов определил самую популярную команду России
20:17
Новая речь Бубнова насчет Талалаева
19:43
1
Спартаковец Максименко раскрыл свою зависимость
19:30
3
Агент Батракова исключил трансфер игрока в Турцию: «При всем уважении»
19:17
Канчельскис хочет увидеть матч России и Украины
19:05
19
39-летний Ари возобновил карьеру в московском клубе
18:51
1
Глушенков назначен капитаном сборной России – год назад он говорил, что ему интереснее потренироваться с «Зенитом»
18:43
6
Гинер с юмором отреагировал на ужесточение лимита
18:32
3
Миранчук ответил, мешал ли ему российский паспорт в Европе
18:26
К сборной России могут прикрепить специальную машину с книгами для футболистов
18:13
2
Мостовой прокомментировал возможный трансфер Угальде из «Спартака» в ЦСКА
18:02
3
Фото«Ахмат» подписал экс-игрока сборной России
17:49
1
26 игрокам РПЛ и ФНЛ пришли повестки
17:39
4
Радимову не нравится ужесточение лимита: «Не хочу смотреть на игру русских, которые по мячу через раз попадают»
17:18
44
Миранчук рассказал, по чему скучал в Швейцарии
16:25
4
ФотоКарпин трогательно поздравил дочь с днем рождения
16:11
В «Динамо Мх» честно ответили, почему не продали Пальцева в «Спартак»
15:58
5
Жемалетдинов завершил трансфер в клуб РПЛ
15:47
Гаджиев прокомментировал трансфер Пальцева из «Динамо Мх» в «Краснодар»
15:37
1
Радимов заявил, что его бывший клуб больше никогда не станет чемпионом
15:18
2
Раскрыты все ассистенты Осинькина в «Сочи»
15:08
3
ФотоУчастник ЧМ-2018 в составе России станет «Титаном»
15:00
3
Угальде летом мог сменить «Спартак» на другой московский клуб
14:47
3
«Динамо» определило стоимость Скопинцева
14:32
2
Бубнов сказал, кто сильнее как тренер – Карпин или Станкович
14:26
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 