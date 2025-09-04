Испанец возглавил «Родину» из Первой лиги

«Родина» из Первой лиги назначила нового главного тренера. Им стал испанец Хуан Диас.
«Хуан Диас – уроженец Севильи, с 2018 по 2025 годы работавший в структуре одноимeнного клуба. Игровая карьера Хуана, выступавшего на позиции полузащитника, прошла в низших испанских дивизионах.
Также к клубу присоединились следующие специалисты: старший тренер Хосе Серрано, помощник главного тренера Антонио Салас, тренер вратарей Хосе Ромеро, тренеры по физической подготовке Хуан Эспинар и Карлос Нието, а также аналитик Франсиско Кабанильяс.
Приветствуем Хуана Диаса и его тренерский штаб в «Родине» и желаем успехов!» – написали москвичи.
- В начале сезона «Родину» возглавлял словенец Зоран Зелькович.
- Затем в качество врио клуб возглавлял Барсег Киракосян.
- «Родина» занимает 8-е место.
Источник: официальный сайт «Родины»