Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иордания Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Испанец возглавил «Родину» из Первой лиги

Сегодня, 15:28
2

«Родина» из Первой лиги назначила нового главного тренера. Им стал испанец Хуан Диас.

«Хуан Диас – уроженец Севильи, с 2018 по 2025 годы работавший в структуре одноимeнного клуба. Игровая карьера Хуана, выступавшего на позиции полузащитника, прошла в низших испанских дивизионах.

Также к клубу присоединились следующие специалисты: старший тренер Хосе Серрано, помощник главного тренера Антонио Салас, тренер вратарей Хосе Ромеро, тренеры по физической подготовке Хуан Эспинар и Карлос Нието, а также аналитик Франсиско Кабанильяс.

Приветствуем Хуана Диаса и его тренерский штаб в «Родине» и желаем успехов!» – написали москвичи.

Еще по теме:
Шалимов накричал на журналиста после упущенной на 100-й минуте победы 1
Моцпан из «Факела» рассказал, сколько тратит в месяц
Стала известна зарплата Евсеева в клубе Первой лиги 2
Источник: официальный сайт «Родины»
Россия. PARI Первая лига Испания. Примера Родина
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1756990789
Родина Хуана Севилья. Почти оксюморон..)
Ответить
Burtaze
1756990882
Непонятно.., Родина ожила, в двух последних матчах две победы и 8 мячей набила и вдруг тебе – на тЕ.., какой то фуан а с ним куча карлосов и хосе.., вот тебе и "Родина... еду я на Родину, пусть кричат уродина, а она мне нравится.." команде срочно нужно сменить название.. Реал москва подойдёт..Родина — это не про вас
Ответить
Главные новости
❗️ Важное предупреждение тем, кто заходит на «Бомбардир» с помощью Google
25
Фото«Краснодар» объявил о переходе Пальцева
21:34
1
ВидеоШалимов накричал на журналиста после упущенной на 100-й минуте победы
21:04
1
Россия не забила в 1-м тайме Иордании на стадионе «Спартака»
20:55
17
Смолов уличил легенд «Спартака» в лицемерии
20:44
7
Леви покинул «Тоттенхэм» после 24 лет работы в клубе
20:05
Спартаковец Максименко раскрыл свою зависимость
19:30
3
Канчельскис хочет увидеть матч России и Украины
19:05
19
39-летний Ари возобновил карьеру в московском клубе
18:51
1
Глушенков назначен капитаном сборной России – год назад он говорил, что ему интереснее потренироваться с «Зенитом»
18:43
6
Все новости
Все новости
Моцпан из «Факела» рассказал, сколько тратит в месяц
19:55
ФотоИспанец возглавил «Родину» из Первой лиги
15:28
2
Стала известна зарплата Евсеева в клубе Первой лиги
Вчера, 22:22
2
Раскрыты три трансферные цели «Торпедо»
Вчера, 22:00
1
Последняя команда Первой лиги предложила контракт Евсееву
2 сентября
2
«Торпедо» назначило нового тренера
1 сентября
5
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
1 сентября
2
В Первой лиге сменился лидер
31 августа
4
Фото«Черноморец» объявил об уходе экс-игрока сборной России спустя 5 матчей
29 августа
Костромской «Спартак» отказался назначать Мостового
28 августа
3
Фото«Урал» объявил о подписании португальского защитника
28 августа
2
«Торпедо» заинтересовано в назначении экс-тренера «Крыльев Советов»
28 августа
3
Мостовой готов возглавить «Спартак» из Костромы
28 августа
12
Саплинов из костромского «Спартака»: «Стараемся играть, как киевское «Динамо» при Лобановском»
27 августа
1
Игнатьев покинул расположение алжирского клуба и может оказаться в Первой лиге
26 августа
1
ВидеоТренер «Ротора» Бояринцев станцевал после третьего гола в ворота «Торпедо»
25 августа
1
Вратаря «Чайки» госпитализировали после столкновения во время матча
24 августа
ВидеоСотрудник «Черноморца» напал на болельщика во время матча
24 августа
5
Фото«Черноморец» уволил тренера с опытом РПЛ
24 августа
2
Пономарев констатировал гибель 3-кратного чемпиона СССР: «Команду просто изуродовали»
23 августа
3
Ари сделал заявление об уходе из «Торпедо»
22 августа
2
«Торпедо» уволило Ари
22 августа
5
Сбежавший из Украины экс-игрок «Шахтера» прокомментировал переход в клуб Комбарова
21 августа
1
Валуев прокомментировал получение экс-игроком «Шахтера» гражданства РФ: «Хвалить не за что»
20 августа
Московский клуб хочет назначить Евсеева
20 августа
1
В «Чайке» отреагировали на новость о подписании игрока, сбежавшего из Украины
20 августа
1
Игрок «СКА-Хабаровска»: «Пожал руку Месси и не хотел потом мыть»
20 августа
1
ФотоЖена игрока «Факела» пригрозила расправой тем, кто травмирует ее мужа
20 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 