Испанец возглавил «Родину» из Первой лиги

«Родина» из Первой лиги назначила нового главного тренера. Им стал испанец Хуан Диас.

«Хуан Диас – уроженец Севильи, с 2018 по 2025 годы работавший в структуре одноимeнного клуба. Игровая карьера Хуана, выступавшего на позиции полузащитника, прошла в низших испанских дивизионах.

Также к клубу присоединились следующие специалисты: старший тренер Хосе Серрано, помощник главного тренера Антонио Салас, тренер вратарей Хосе Ромеро, тренеры по физической подготовке Хуан Эспинар и Карлос Нието, а также аналитик Франсиско Кабанильяс.

Приветствуем Хуана Диаса и его тренерский штаб в «Родине» и желаем успехов!» – написали москвичи.