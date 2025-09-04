Семак отреагировал на смену Медведева Зыряновым в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о взаимодействии с новым председателем правления клуба Константином Зыряновым.
– В каком составе «Зенит» готовится к игре со «Сьоном»?
– Сейчас у нас в распоряжении 11 полевых игроков и два вратаря. Завтра присоединятся ребята из молодежки.
– Вы уже общались с новым председателем правления «Зенита» Константином Зыряновым. О чем шла речь в первую очередь?
– Был разговор и не один. Больше рабочие моменты обсуждали. По трансферному окну, по оргмоментам, которые требуют понимания и работы. Общаемся почти каждый день. Мы давно знакомы. Я 24 часа в сутки на связи. Константин Георгиевич – абсолютно футбольный человек, знает, что надо делать для команды и результата. Срочного ничего нет, но текущие вопросы обсуждаем постоянно.
- 30 августа Зырянов сменил Александра Медведева на посту председателя правления «Зенита».
- 6 сентября петербургский клуб примет «Сьон» на «Газпром-Арене» в товарищеском матче. Начало игры в 19:00 мск.