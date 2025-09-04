Миранчук ответил на критику президента «Сьона»

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук отреагировал на высказывания президента «Сьона» Кристиана Константина.

«Он взрослый человек, у него свой клуб, он сам решает, что говорить. Не могу же я сказать ему: «Так не говорите, не надо». Но посмотрите на цифры моей беговой работы. Футбол сейчас везде заточен на физические данные, всем нужно бегать. Воспринял его слова со смешком. И сейчас тяжелые сборы, так везде!

Слова президента «Сьона» не подкреплялись ничем. Во-первых, это не легкая атлетика. Во-вторых, надо знать, куда бежать. Но я абсолютно не хочу раскручивать эту тему – благодарен президенту, что мы сошлись, что я был в «Сьоне», – сказал Миранчук.