В «Сан-Паулу» отреагировали на интерес ЦСКА к покупке Кармо

В пресс‑службе «Сан‑Паулу» подтвердили, что ЦСКА делал предложение по трансферу вингера Энрике Кармо, но получил отказ.

«ЦСКА обращался в «Сан‑Паулу» по Кармо, но наш клуб отклонил их предложение. Клуб на данный момент не заинтересован в продаже Энрике, особенно учитывая предложенную сумму», – сказали в пресс‑службе бразильского клуба.

Сообщалось, что московский клуб был готов заплатить за игрока 3,5 миллиона долларов.