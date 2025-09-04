В «Сан-Паулу» отреагировали на интерес ЦСКА к покупке Кармо

В пресс‑службе «Сан‑Паулу» подтвердили, что ЦСКА делал предложение по трансферу вингера Энрике Кармо, но получил отказ.
«ЦСКА обращался в «Сан‑Паулу» по Кармо, но наш клуб отклонил их предложение. Клуб на данный момент не заинтересован в продаже Энрике, особенно учитывая предложенную сумму», – сказали в пресс‑службе бразильского клуба.
Сообщалось, что московский клуб был готов заплатить за игрока 3,5 миллиона долларов.
- В этом году вингер провел за основной состав 6 матчей и сделал 1 ассист, а в молодежной команде «Сан-Паулу» забил 3 гола в 7 играх.
- Контракт 18-летнего Кармо с «Сан-Паулу» рассчитан до конца 2028 года.
Источник: «Матч ТВ»