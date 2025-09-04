❗️ Важное предупреждение тем, кто заходит на «Бомбардир» с помощью Google

Всем привет, это команда «Бомбардира»!

Сегодня мы к вам с важным обращением-предупреждением. Оно касается тех, кто авторизуется на сайте с помощью Google.

Что случилось?

Как вы знаете, в последнее время российское законодательство терпит множество изменений. Одно из них – «отход» от иностранных сервисов. Поэтому теперь мы не можем использовать Google как быстрый способ авторизации. Вскоре опция будет отключена.

И что теперь делать?

Ничего страшного не произошло. Тем, кто заходит на сайт указанным способом, на Google-почту пришло письмо с легкой и понятной инструкцией, как заходить на «Бомбардир» с помощью почты. Важно: если во входящих письма нет, то проверьте спам.

Это займет у вас 1-2 минуты. После этого вы сможете проходить авторизацию классическим способом: через логин – ваша Google почта и пароль, который придумали при сбросе.

Если письмо не пришло, то вы можете самостоятельно сбросить пароль по ссылке «Забыли пароль?» в окне авторизации для Google почты и в дальнейшем заходить через логин – ваша Google почта и пароль, придуманный при сбросе.

Спасибо, что остаетесь с «Бомбардиром», хорошего дня!