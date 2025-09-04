Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • ❗️ Важное предупреждение тем, кто заходит на «Бомбардир» с помощью Google

❗️ Важное предупреждение тем, кто заходит на «Бомбардир» с помощью Google

Сегодня, 13:19
11

Всем привет, это команда «Бомбардира»!

Сегодня мы к вам с важным обращением-предупреждением. Оно касается тех, кто авторизуется на сайте с помощью Google.

Что случилось?

Как вы знаете, в последнее время российское законодательство терпит множество изменений. Одно из них – «отход» от иностранных сервисов. Поэтому теперь мы не можем использовать Google как быстрый способ авторизации. Вскоре опция будет отключена.

И что теперь делать?

Ничего страшного не произошло. Тем, кто заходит на сайт указанным способом, на Google-почту пришло письмо с легкой и понятной инструкцией, как заходить на «Бомбардир» с помощью почты. Важно: если во входящих письма нет, то проверьте спам.

Это займет у вас 1-2 минуты. После этого вы сможете проходить авторизацию классическим способом: через логин – ваша Google почта и пароль, который придумали при сбросе.

Если письмо не пришло, то вы можете самостоятельно сбросить пароль по ссылке «Забыли пароль?» в окне авторизации для Google почты и в дальнейшем заходить через логин – ваша Google почта и пароль, придуманный при сбросе.

Спасибо, что остаетесь с «Бомбардиром», хорошего дня!

Источник: «Бомбардир»
Работа сайта
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1756981826
А что, можно по нежелательной ссылке перейти? И в каком браузере, сейчас регистрироваться?
Ответить
...уефан
1756982318
...во, грузанули! Это касается только тех, кто на ресурс с гугл-аккаунта заходит или и тех, у кого аккаунт привязан к гугл-почте?...
Ответить
boris63
1756983220
Придётся искать новое место, бомба оказалась замутной. Любители создавать проблемы.
Ответить
