Зобнин рассказал о нацеленности «Спартака» на чемпионство

Капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о перспективах команды в завоевании трофеев в текущем сезоне.

– Есть ли уверенность, что в этом сезоне «Спартаку» удастся завоевать титул? Кубок? Или чемпионство в РПЛ?

– Ради этого мы и работаем. Заглядывать так далеко не хочется, да и неправильно это. Мы все тренируемся и каждый день стараемся становиться лучше. Цель у нас общая – побеждать всегда и вернуть «Спартак» на вершину. Поэтому, конечно, уверенность есть. Мы же не будем отказываться от чемпионства! Этого хотят все в клубе. Об этом лишний раз говорить даже не стоит.