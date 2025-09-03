Введите ваш ник на сайте
Во и Джику перейдут в «Спартак»

Вчера, 10:29
21

В «Спартак» переходят центральные защитники Александер Джику из «Фенербахче» и Кристофер Во из «Ренна». Красно-белые договорились об их трансферах.

31-летний Джику в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Фенербахче», забил 1 гол. В этом сезоне ганец сыграл за стамбульцев в 1 встрече.

23-летний Во в этом сезоне провел за «Ренн» 2 матча и заработал 1 красную карточку. В сезоне-2024/25 камерунец сыграл за французский клуб в 21 встрече, заработал 7 предупреждений и 1 удаление.

  • По данным A Spor, сумма трансфера Джику составит около 4 миллионов евро.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Во в 6 миллионов евро.

Еще по теме:
Генич сорвал трансфер топ-игрока в «Спартак» 2
Шнякин не видит «Спартак» в топ-3 РПЛ 14
Заявление Дуарте по случаю ухода из «Спартака» 15
Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Ренн Фенербахче Спартак Джику Александер Во Кристофер
Комментарии (21)
Foxitkuban
1756885481
Есть ощущение, что призванием Спартака стало массовое захоронение карьер игроков.
Ответить
алдан2014
1756885492
Без красных карточек,как без пряника..Во футболист. В 23 года так много фолов. Значит футболист так себе
Ответить
...уефан
1756885783
..."Грёбанный Экибастуз!"(с) Кагихао на перспективу команды не думает, вообще. Да и на ближайший отрезок в РПЛ, так же...
Ответить
Прокс
1756886201
Вау!!! И Джикия в Недоклубе!!
Ответить
АК 68
1756887795
Это нормально, два защитника - легионера ушли-Дуарте и Абена, на их место двое приходят, а о их качестве будем судить по выступлениям за команду.
Ответить
andr2112
1756889468
Джику на замену Джикии?)))
Ответить
SLADE2019
1756889758
Удачи им. Но я не верю в эти цейтнотные решения. Судя по статистике, так себе парни, не на зависть. Посмотрим, может придутся ко двору, как говорится. А Дуарте, как не крути потеря для команды. Лучше бы с ним продлили контракт, а Литвинова продали. Хотя, кто на него позарится?
Ответить
Artemka444
1756889964
ну Спартаку не впервой позориться Посмотрим какие отмазы лепить будут
Ответить
Литейный 4 (returned)
1756895603
За старое хряки взялись. Стали трясти африканские пальмы. Гыгыгы
Ответить
alefreddy
1756909966
Во много удалений
Ответить
