Во и Джику перейдут в «Спартак»

В «Спартак» переходят центральные защитники Александер Джику из «Фенербахче» и Кристофер Во из «Ренна». Красно-белые договорились об их трансферах.

31-летний Джику в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Фенербахче», забил 1 гол. В этом сезоне ганец сыграл за стамбульцев в 1 встрече.

23-летний Во в этом сезоне провел за «Ренн» 2 матча и заработал 1 красную карточку. В сезоне-2024/25 камерунец сыграл за французский клуб в 21 встрече, заработал 7 предупреждений и 1 удаление.