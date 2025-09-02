Медведев объяснил, почему его отстранили от управления «Зенитом»

Бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о причинах ухода с должности.

Медведев руководил клубом с 2019 года.

При нем петербуржцы 6 раз подряд становились чемпионами.

Новым председателем правления «Зенита» стал Константин Зырянов.

– Как вы восприняли новость об уходе? Понятно, что узнали вы об этом раньше, чем ее официально объявили.

– Для меня это не стало сюрпризом. В спортивной системе «Газпрома» есть простой и, на мой взгляд, справедливый принцип: выигрывают игроки и тренеры, а проигрывает руководство.

Задача прошлого сезона не выполнена – не хватило одного очка. Начало этого сезона тоже не задалось, хотя сейчас команда выиграла три матча подряд, игра выправляется.

Но пятое место – это явно не то, где должен находиться «Зенит». Поэтому потребовалась встряска.

Я продолжаю работать в «Зените» в роли советника нового председателя правления. Кроме того, я назначен советником Алексея Борисовича Миллера в «Газпроме». Также я остаюсь председателем совета директоров баскетбольного клуба «Зенита».

Мы позавчера с Константином Зыряновым долго разговаривали. У меня сложилось впечатление, что мои советы, консультации могут быть полезны и востребованы. Но об этом, наверное, лучше спросить у самого Зырянова.

– Алексей Борисович лично вам сказал об этом решении? Насколько тяжело было это услышать?

– Да, мы заранее встречались и говорили на эту тему. Поэтому, как я уже говорил, для меня это не было ни неожиданностью, ни сюрпризом.

Приняли решение, что команда попытается улучшить результаты. Что, собственно, она и сделала до паузы. А во время паузы об этом и объявили.