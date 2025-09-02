Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иордания Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Медведев объяснил, почему его отстранили от управления «Зенитом»

Медведев объяснил, почему его отстранили от управления «Зенитом»

2 сентября, 18:18
18

Бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о причинах ухода с должности.

  • Медведев руководил клубом с 2019 года.
  • При нем петербуржцы 6 раз подряд становились чемпионами.
  • Новым председателем правления «Зенита» стал Константин Зырянов.

– Как вы восприняли новость об уходе? Понятно, что узнали вы об этом раньше, чем ее официально объявили.

– Для меня это не стало сюрпризом. В спортивной системе «Газпрома» есть простой и, на мой взгляд, справедливый принцип: выигрывают игроки и тренеры, а проигрывает руководство.

Задача прошлого сезона не выполнена – не хватило одного очка. Начало этого сезона тоже не задалось, хотя сейчас команда выиграла три матча подряд, игра выправляется.

Но пятое место – это явно не то, где должен находиться «Зенит». Поэтому потребовалась встряска.

Я продолжаю работать в «Зените» в роли советника нового председателя правления. Кроме того, я назначен советником Алексея Борисовича Миллера в «Газпроме». Также я остаюсь председателем совета директоров баскетбольного клуба «Зенита».

Мы позавчера с Константином Зыряновым долго разговаривали. У меня сложилось впечатление, что мои советы, консультации могут быть полезны и востребованы. Но об этом, наверное, лучше спросить у самого Зырянова.

– Алексей Борисович лично вам сказал об этом решении? Насколько тяжело было это услышать?

– Да, мы заранее встречались и говорили на эту тему. Поэтому, как я уже говорил, для меня это не было ни неожиданностью, ни сюрпризом.

Приняли решение, что команда попытается улучшить результаты. Что, собственно, она и сделала до паузы. А во время паузы об этом и объявили.

Еще по теме:
В «Зените» отреагировали на новость о предложении «Аль-Насра» по Жерсону 3
Смолов предположил, какие два трансфера стоили Медведеву руководящей должности в «Зените» 11
Медведев составил тройку своих лучших трансферов для «Зенита» 1
Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Рекомендуем
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
biber.ru
1756829129
Всё определяет результат.
Ответить
Интерес
1756829136
"Умерла так умерла".Амен...
Ответить
Burtaze
1756829421
Почему отстранили, теперь ты тайный советник вождя..
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1756829755
Умишком не вышел, как вообще такого столько времени держали
Ответить
Айболид
1756832457
Когда я работал в театре и меня... ммм... эээ... ну, это не важно. (с)
Ответить
Литейный 4 (returned)
1756832487
Вовремя выперли медведя. А то СКА он всё таки успел развалить. Гыгыгы
Ответить
Цугундeр
1756832570
Вонь и обида. Поделом.Зажравшиийся пенс.
Ответить
ySS
1756838441
Одно неправильное решение и вот результат. Венделя после Воронежа надо было сразу в родные пампасы "отпускать", это он вам пальчик показывал)
Ответить
FWSPM
1756844633
Первый пошел, сельдерей на очереди
Ответить
vvv123
1756880274
Воровал много, вот почему!
Ответить
Главные новости
«Спартак» покупает двух защитников, решение Зырянова по Педро и другие новости
00:42
Гаджиев хочет организовать бой Дзюбы со Смоловым
00:26
Форвард Иордании описал сборную России двумя словами
Вчера, 23:49
Зырянов принял конкретное решение по возможному уходу Педро из «Зенита»
Вчера, 23:32
3
ФотоВейналдум кардинально изменил внешность в Саудовской Аравии
Вчера, 23:02
1
Генич сорвал трансфер топ-игрока в «Спартак»
Вчера, 22:45
2
Карпин ответил, может ли 31-летний Джикия вернуться в состав сборной России
Вчера, 22:31
1
Губерниев прокомментировал слова президента УЕФА о бессмысленности бана российских команд
Вчера, 22:10
6
Раскрыты три трансферные цели «Торпедо»
Вчера, 22:00
ФотоТоп-20 клубов с самыми дорогими составами в мире после закрытия летнего ТО
Вчера, 21:50
Все новости
Все новости
ФотоСамая красивая ведущая «Матч ТВ» станет «Титаном»
00:05
1
Генич сорвал трансфер топ-игрока в «Спартак»
Вчера, 22:45
2
Карпин ответил, может ли 31-летний Джикия вернуться в состав сборной России
Вчера, 22:31
1
Губерниев прокомментировал слова президента УЕФА о бессмысленности бана российских команд
Вчера, 22:10
6
Карпин высказался о том, что «ПСЖ» не упомянул вызов Сафонова в сборную России
Вчера, 21:39
Вингер «Крыльев» Олейников отказал трем клубам РПЛ и ждет предложение из Москвы
Вчера, 21:09
Смолов объяснил, почему не поверил угрозам Кордобы покинуть «Краснодар»
Вчера, 20:46
2
Реакция Карпина на слова президента УЕФА о бессмысленности бана российских команд
Вчера, 20:34
Мостовой высказался о возможном уходе Жерсона из «Зенита» после двух месяцев в клубе
Вчера, 20:20
«Динамо» отдало в аренду нападающего
Вчера, 20:08
Глебов из ЦСКА раскрыл, в какой клуб мечтает перейти
Вчера, 19:45
7
Шнякин не видит «Спартак» в топ-3 РПЛ
Вчера, 19:30
14
Чеферин – об отмене допуска России U17: «Началась политическая истерия»
Вчера, 19:19
12
Морено дисквалифицировали в РПЛ, несмотря на увольнение из «Сочи»
Вчера, 19:10
1
«Локомотив» близок к продаже 5-миллионного легионера
Вчера, 19:00
1
Заявление Дуарте по случаю ухода из «Спартака»
Вчера, 18:50
15
Гончаренко прокомментировал удаление Кордобы в матче ЦСКА – «Краснодар»
Вчера, 18:35
7
Потенциальный новичок «Спартака» прилетел в Москву
Вчера, 18:18
7
Отец Глебова раскрыл, куда Кирилл мог перейти вместо ЦСКА
Вчера, 17:53
2
В «Зените» отреагировали на новость о предложении «Аль-Насра» по Жерсону
Вчера, 17:30
3
«Спартак» попрощался с Дуарте
Вчера, 17:00
8
Представитель Черчесова объяснил, почему тренер возглавил «Ахмат», несмотря на интерес московских клубов
Вчера, 16:51
Генич: «Зенит» – это не команда»
Вчера, 16:41
38
Смолов – о чемпионстве с «Краснодаром»: «Ну все, я российский футбол прошел»
Вчера, 16:16
1
Колосков оценил слова Чеферина о бессмысленности бана российских команд
Вчера, 16:08
1
Реакция Мостового на смену спортивного гражданства капитана «Зенита»
Вчера, 15:54
2
Слуцкий – о защитнике сборной России: «Средний игрок, не понимаю, чем он хорош»
Вчера, 15:40
1
Глушаков назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»
Вчера, 15:15
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 