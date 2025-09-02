Последняя команда Первой лиги предложила контракт Евсееву

«Черноморец» хочет назначить Вадима Евсеева на пост главного тренера.
Генеральный директор новороссийского клуба Константин Гордиюк уже провел переговоры с 49-летним специалистом в Москве.
Евсееву предложили контракт до конца сезона-2025/26 с опцией продления – он пообещал дать ответ после 3 сентября.
- «Черноморец» занимает последнее место в PARI Первой лиге с 2 очками в 7 турах.
- После отставки Сергея Первушина командой руководит Эдуард Саркисов.
- В мае Евсеев покинул «Ленинградец».
- Сообщалось, что в услугах тренера заинтересованы «Торпедо» и «КДВ» из Второй лиги.
