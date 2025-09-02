Введите ваш ник на сайте
Защитник сборной Франции перешел из «Интера» в клуб Лиги 1

2 сентября, 12:59
1

«Марсель» взял в аренду у «Интера» защитника Бенжамена Павара до конца сезона.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, французский клуб арендовал футболиста за 2,5 миллиона евро с правом выкупа за 15 миллионов.

29-летний Павар в этом сезоне провел за «Интер» 1 матч. В прошлом сезоне он сыграл за итальянский клуб в 38 встречах, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

  • В 2018 году Павар стал чемпионом мира в составе сборной Франции, а в 2021-м выиграл с ней Лигу наций.
  • В составе «Интера» он по разу выиграл чемпионат и Суперкубок Италии.

Источник: официальный сайт «Марселя»
Франция. Лига 1 Италия. Серия А Трансферы Интер Марсель Павар Бенжамен
zigbert
1756811303
Вроде бы игрок неплохой но что то пошло не так.
Главные новости
«Спартак» покупает двух защитников, решение Зырянова по Педро и другие новости
00:42
Гаджиев хочет организовать бой Дзюбы со Смоловым
00:26
Форвард Иордании описал сборную России двумя словами
Вчера, 23:49
Зырянов принял конкретное решение по возможному уходу Педро из «Зенита»
Вчера, 23:32
3
ФотоВейналдум кардинально изменил внешность в Саудовской Аравии
Вчера, 23:02
1
Генич сорвал трансфер топ-игрока в «Спартак»
Вчера, 22:45
2
Карпин ответил, может ли 31-летний Джикия вернуться в состав сборной России
Вчера, 22:31
1
Губерниев прокомментировал слова президента УЕФА о бессмысленности бана российских команд
Вчера, 22:10
6
Раскрыты три трансферные цели «Торпедо»
Вчера, 22:00
ФотоТоп-20 клубов с самыми дорогими составами в мире после закрытия летнего ТО
Вчера, 21:50
Все новости
Все новости
«ПСЖ» не упомянул вызов Сафонова в сборную России
Вчера, 17:43
2
Сафонов ответил, в чем стал сильнее за год в «ПСЖ»
Вчера, 13:43
Карпин ответил, стоит ли Сафонову уходить из «ПСЖ»
2 сентября
1
Сафонов объяснил, почему отказался уходить из «ПСЖ»
2 сентября
2
Сафонов – о Забарном: «Без комментариев»
2 сентября
5
ФотоЗащитник сборной Франции перешел из «Интера» в клуб Лиги 1
2 сентября
1
Забарный добивался ухода Сафонова из «ПСЖ»: «Не все решается так, как мы хотим»
1 сентября
9
Забарный впервые высказался об отношениях с Сафоновым в «ПСЖ»
1 сентября
3
Лига 1. «Монако» вырвал победу у «Страсбура» на 90+6-й минуте, Головина заменили на 85-й
31 августа
Лига 1. «ПСЖ» победил «Тулузу» (6:3), у Невеша хет-трик, вратарь парижан отбил пенальти
31 августа
3
Сафонов: «Возможно, я сейчас в лучшей форме»
26 августа
2
«ПСЖ» подготовил трансфер Сафонова
26 августа
8
Стали известны подробности взаимоотношений Сафонова и Забарного в «ПСЖ»
25 августа
3
Доннарумма попрощался с Парижем двумя словами
24 августа
Сафонов рассказал, как провел выходной в Париже после победы над «Анжером»
24 августа
2
ВидеоУкраинец Забарный избегает Сафонова в «ПСЖ»
23 августа
23
ВидеоДоннарумма эмоционально попрощался с фанатами «ПСЖ»
23 августа
1
Анчелотти прокомментировал ситуацию с вратарями в «ПСЖ»
22 августа
1
Губерниев прокомментировал отношения Сафонова и Забарного в «ПСЖ»
22 августа
6
Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о смене основного вратаря
21 августа
Тренер «ПСЖ» Энрике сделал заявление об отношениях Сафонова и Забарного
21 августа
7
Стало известно, почему жена Забарного удалила враждебные посты в адрес России
20 августа
3
«ПСЖ» определил статус Сафонова
20 августа
2
«Марсель» выставил на трансфер двух игроков
19 августа
Кафанов: «У Доннаруммы было одно существенное преимущество перед Сафоновым, а у Шевалье его нет»
19 августа
1
Шевченко призвал Забарного быть осторожным с Сафоновым
19 августа
12
Раскрыта позиция Сафонова по отношению к украинскому новичку «ПСЖ» Забарному
19 августа
8
Стало известно, на каком языке Сафонов разговаривает с украинцем Забарным
19 августа
23
