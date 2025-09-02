Защитник сборной Франции перешел из «Интера» в клуб Лиги 1

«Марсель» взял в аренду у «Интера» защитника Бенжамена Павара до конца сезона.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, французский клуб арендовал футболиста за 2,5 миллиона евро с правом выкупа за 15 миллионов.

29-летний Павар в этом сезоне провел за «Интер» 1 матч. В прошлом сезоне он сыграл за итальянский клуб в 38 встречах, забил 1 гол, отдал 1 передачу.