Газзаев – о действиях Кордобы в матче с ЦСКА: «Недостойное поведение!»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил недовольство работой судьи Рафаэля Шафеева в матче красно-синих с «Краснодаром» (1:1) в 7-м туре РПЛ.

– Это был матч двух сильнейших команд лиги. Для меня очевидно, что «Краснодар» и ЦСКА сейчас реальные претенденты на чемпионство. Вчерашний матч это в очередной раз подтвердил. Равная игра.

По качеству футбола эти команды точно превосходят остальных. Мы увидели запредельную самоотдачу, борьбу на каждом участке поля, стыки, единоборства. И в то же время армейцы и южане проводили красивые комбинации.

И вот на такие матчи нужно обязательно приглашать квалифицированных арбитров. А работа бригады Шафеева – просто безобразие! Тут нужно и РФС, и РПЛ задуматься о том, чтобы рефери соответствовали уровню играющих команд.

– Что вас не устроило в судействе Шафеева?

– Главный судья с помощниками просто утратил контроль над происходящим! Они испортили матч лучших команд страны!

Постоянные непонятные свистки, паузы, желтые карточки... У меня сложилось такое ощущение, что Шафеев растерялся и не знал, что ему делать. Чувствовалось, что он не уверен в своих решениях... Ну как можно было доводить дело до реальных стычек?! Почему нельзя было поставить на противостояние лидеров авторитетного рефери, сильнейшего в лиге?

– Заслуживал ли Кордоба прямой красной карточки?

– Сложно сказать, как его поведение будут квалифицировать наши судейские органы. Это как минимум желтая. Недостойное поведение!

Тут нужно смотреть глобально. В целом судейство было очень низкого уровня. Арбитр не давал играть, бороться. Шафеев раздавал карточки направо и налево, в том числе и тренерам. Бардак какой-то!

Жаль, что рефери сломал матч равных по силе команд. На стадион пришло 30 тысяч зрителей, а тут такое... Мне кажется, простой болельщик лучше бы отсудил этот матч, чем Шафеев с помощниками.

– Болельщики «Краснодара» уверены: Мойзес симулировал, а Кордоба его даже не задел.

– Кордоба не попал по армейцу. Но движение было слишком уж показательным в сторону соперника...