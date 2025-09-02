Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Газзаев – о действиях Кордобы в матче с ЦСКА: «Недостойное поведение!»

Газзаев – о действиях Кордобы в матче с ЦСКА: «Недостойное поведение!»

2 сентября, 12:26
19

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил недовольство работой судьи Рафаэля Шафеева в матче красно-синих с «Краснодаром» (1:1) в 7-м туре РПЛ.

– Это был матч двух сильнейших команд лиги. Для меня очевидно, что «Краснодар» и ЦСКА сейчас реальные претенденты на чемпионство. Вчерашний матч это в очередной раз подтвердил. Равная игра.

По качеству футбола эти команды точно превосходят остальных. Мы увидели запредельную самоотдачу, борьбу на каждом участке поля, стыки, единоборства. И в то же время армейцы и южане проводили красивые комбинации.

И вот на такие матчи нужно обязательно приглашать квалифицированных арбитров. А работа бригады Шафеева – просто безобразие! Тут нужно и РФС, и РПЛ задуматься о том, чтобы рефери соответствовали уровню играющих команд.

– Что вас не устроило в судействе Шафеева?

– Главный судья с помощниками просто утратил контроль над происходящим! Они испортили матч лучших команд страны!

Постоянные непонятные свистки, паузы, желтые карточки... У меня сложилось такое ощущение, что Шафеев растерялся и не знал, что ему делать. Чувствовалось, что он не уверен в своих решениях... Ну как можно было доводить дело до реальных стычек?! Почему нельзя было поставить на противостояние лидеров авторитетного рефери, сильнейшего в лиге?

– Заслуживал ли Кордоба прямой красной карточки?

– Сложно сказать, как его поведение будут квалифицировать наши судейские органы. Это как минимум желтая. Недостойное поведение!

Тут нужно смотреть глобально. В целом судейство было очень низкого уровня. Арбитр не давал играть, бороться. Шафеев раздавал карточки направо и налево, в том числе и тренерам. Бардак какой-то!

Жаль, что рефери сломал матч равных по силе команд. На стадион пришло 30 тысяч зрителей, а тут такое... Мне кажется, простой болельщик лучше бы отсудил этот матч, чем Шафеев с помощниками.

– Болельщики «Краснодара» уверены: Мойзес симулировал, а Кордоба его даже не задел.

– Кордоба не попал по армейцу. Но движение было слишком уж показательным в сторону соперника...

  • Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба был удален на 56-й минуте матча после стычки с защитником ЦСКА Мойзесом.
  • В протоколе игры в качестве причины удаления было указано «агрессивное поведение, удар соперника ногой в руку».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Кордоба Джон Газзаев Валерий Шафеев Рафаэль
Комментарии (19)
Боцман59rus
1756806571
_ пёс заговорил о достоинстве...хаха
Ответить
biber.ru
1756808195
Футбол это игра, которую определяют правила, стиль, техника. Его зрелищность и привлекательность не в безумном размахивании ногами и руками, не в агрессии к сопернику, не в симулировании, не в судейских ошибках, а в продуманности тактических схем команд, комбинациях, технических и физических качествах игроков.
Ответить
Жека 1988
1756808240
а у Мойзеса прям достойное, сначала строить из себя брутала, а потом валяться как дите, от касания фантома
Ответить
бу-бу
1756809694
Ты сначала усы свои на стол положи , а потом гав-гав делай .
Ответить
Константин-Шапкин-google
1756812062
Конемойзес первый провокатор в рпл. Вот о ком поговорить
Ответить
Томик
1756813747
Ну недостойное и? Почему пёс молчит, глядя как ведёт себя Мойзес в каждом матче. Это же варь та ещё. Своя, что ли?
Ответить
jerry093
1756818474
Этот обиженный игрок сам своим поведением заслужил то что заслужил. Не помню чтобы халк зюба вагнер думбия так себя вели, или их меньше провоцировали?. Его статистика нарушений говорит сама за себя. В прошлом сезоне 9желтых 1 красная. арбитры тоже изучают специфику игрока. То что мойза провокатор, так смотрите на своих игроков, там наберется не меньше таких же мойзесов. Но все изговнял шафеев, по мне виновник все этого хаоса как раз кукуян, не пойми что подсказывал.
Ответить
ySS
1756821549
Про загорелых провокаторов не буду, пусть их земляки оценивают, а вот кто вел себя недостойно, так это Игорян... как дешевая малолетка
Ответить
andr45
1756827486
А КОГДА АЛБАНСКТЙ ТЕР*ОРИСТ БИРИШУ ВБЕЖАЛ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ЗОНУ, ГДЕ НАХОДИЛСЯ ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ СПАРТАКА, И ДВУМЯ НОГАМИ ПРЫГНУЛ НА АБАСКАЛЯ С ЯВНОЙ ЦЕЛЬЮ УБИТЬ ЕГО, ТО ВСЯ ЭТА МЕРЗОТА ОСУДИЛА ГИЛЬЕРМО ЗА ПОПЫТКУ ЗАЩИТИТЬСЯ. РЕШАЛА ЖЕ ПОКАЗАЛ АБАСКАЛЮ КРАСНУЮ КАРТОЧКУ И ВЗЯЛ ПОД ЗАЩИТУ КИЛЕРА. t.me/offsider/7460
Ответить
andr45
1756828464
Тут многие осуждают Мозеса и, на мой взгляд, делают зря. Это же типичная армейская тактика трусов и подонков. Удары из-под тишка, провокации, апелляция к решалам, симуляция, представления типа «умираю» - все это стратегические решения мерзких игрочишек, которые они ежедневно тренировали и тренируют, со времен Газзаева) Вот легенды ЦСКА - Рахимич, Эльм, Вернблум, Роша, Федотов, Челестини и т.д.
Ответить
  • Читайте нас: 