«Спартак» нашел кандидата на замену Дуарте

2 сентября, 09:38
15

«Спартак» по-прежнему интересуется центральным защитником «Ренна» Кристофером Во. Клуб рассматривает кандидатуру камерунского игрока на замену Алексису Дуарте.

Спортивный блок «Ренна» готов обсуждать трансфер с российской стороной, но итоговое решение по сделке должно принять руководство клуба. На трансфер могут повлиять непростые международные отношения.

У «Спартака» есть возможность сразу оплатить сумму трансфера полностью, без разбивки платежей по периодам. Это может стать одним из плюсов в пользу совершения сделки. Сам Во хочет покинуть «Ренн».

По данным UOL, «Спартак» согласился продать центрального защитника Алексиса Дуарте «Сантосу» за 4 миллиона долларов.

  • 23-летний Во в этом сезоне провел за «Ренн» 2 матча и заработал 1 красную карточку. В сезоне-2024/25 камерунец сыграл за французский клуб в 21 встрече, заработал 7 предупреждений и 1 удаление.
  • Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 6 миллионов евро.
  • Контракт Во с «Ренном» рассчитан до середины 2026 года.

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Ренн Спартак Во Кристофер
fakeid
1756795813
ура! очередной третьесортный зулус! стыдно за спартаг)
Ответить
Интерес
1756796643
Кто ждёт ужесточения лимита,а Алекперов знает правду,хихикает и не снижает число гастарбайтеров, в отличие от почему-то перепугавшегося Миллера,пытающегося идти по иному пути.
Ответить
ivany4
1756800122
Проснулись.)) Эту кандидатуру Спартак нашел еще в июле месяце. Даже провел переговоры, и что-то там согласовали. Но при положительных моментах, всегда существуют отрицательные. Тот кто точно был нужен, сорвались с крючка. Теперь выбирают из тех, что ближе к "истине". Думаю гадать и что-то утверждать сейчас не стоит. Дней через 10-12 узнаем, каков будет итог.
Ответить
k611
1756800876
Если отпустят, а взамен никого не возьмут будет совсем печаль...
Ответить
Челнинец
1756802348
самый топ защитник клуба и продают, с сочи ваще классно смотрелся, лучше денисова продайте, у руля одни **-ланы
Ответить
Томик
1756813891
7 предупреждений и одно удаление во Франции? За "Спартак" сразу умножать на два надо, а то и на три.
Ответить
alefreddy
1756815219
может и силен но много предупреждений
Ответить
