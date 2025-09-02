«Спартак» нашел кандидата на замену Дуарте

«Спартак» по-прежнему интересуется центральным защитником «Ренна» Кристофером Во. Клуб рассматривает кандидатуру камерунского игрока на замену Алексису Дуарте.

Спортивный блок «Ренна» готов обсуждать трансфер с российской стороной, но итоговое решение по сделке должно принять руководство клуба. На трансфер могут повлиять непростые международные отношения.

У «Спартака» есть возможность сразу оплатить сумму трансфера полностью, без разбивки платежей по периодам. Это может стать одним из плюсов в пользу совершения сделки. Сам Во хочет покинуть «Ренн».

По данным UOL, «Спартак» согласился продать центрального защитника Алексиса Дуарте «Сантосу» за 4 миллиона долларов.