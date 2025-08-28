Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Галактионов прокомментировал кубковую победу «Локомотива» над «Акроном»

Галактионов прокомментировал кубковую победу «Локомотива» над «Акроном»

Сегодня, 22:31

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги выигранного матча с «Акроном»

  • Команды встречались в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • «Локо» дома победил со счетом 2:0.

«Были хорошие моменты, были моменты, где мы включались, взрывались, были моменты, которые мы не реализовывали.

Что касается игры сзади, то да, можно сказать, что спокойно сыграли. Не дали дать сверхдоставок сопернику – хотя было несколько моментов в первом тайме.

Удаление сказалось, соперник оказался в меньшинстве. Но игра была под нашим контролем. Рады, что удалось дозировать игровое время у ребят», – сказал Галактионов.

Еще по теме:
Галактионов прокомментировал переход Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»
Галактионов прокомментировал упущенную победу «Локо» над «Ростовом» 9
Талалаев прокомментировал перепалку с Галактионовым 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Акрон Локомотив Галактионов Михаил
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Тренер «Кайрата» отреагировал на итоги жеребьевки ЛЧ
22:10
2
Челестини попросил ЦСКА купить Баринова у «Локомотива»
21:58
1
Фото«Байер» жестко потроллил «Манчестер Юнайтед»
21:48
1
Костромской «Спартак» отказался назначать Мостового
21:34
1
Кубок России. «Локомотив» победил «Акрон» без Дзюбы – 2:0
21:25
2
ВидеоРеакция игроков «Кайрата» на матч с «Реалом» в Лиге чемпионов
21:15
10
«Не суйте нос»: «Зенит» – о переговорах по продаже Педро
20:55
38
«Ньюкасл» заменит Исака форвардом за 90 миллионов
20:44
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2025/26
20:10
10
Команда из зоны вылета РПЛ отказалась от Смолова
20:00
1
Все новости
Все новости
Галактионов прокомментировал кубковую победу «Локомотива» над «Акроном»
22:31
Аршавин сказал, кто перевернул ход матча «Балтика» – ЦСКА
09:09
4
Тренер «Ростова» Альба: «Я не понимаю, что произошло, наверное, это черный глаз»
01:00
7
Аршавин объяснил, почему «Ростов» пропустил от махачкалинского «Динамо» 3 гола за 6 минут
00:40
2
Талалаев прокомментировал кубковое поражение «Балтики» от ЦСКА
00:31
2
Челестини одним словом описал кубковую победу ЦСКА над «Балтикой»
Вчера, 23:51
Кубок России. Махачкалинское «Динамо» переиграло «Ростов» (3:1), трижды забив в концовке
Вчера, 22:46
11
Кубок России. ЦСКА победил «Балтику» (2:0) благодаря дублю с пенальти
Вчера, 22:44
14
ВидеоТренеру «Сочи» стало плохо во время 0:3 от «Краснодара»
Вчера, 20:28
2
ВидеоОбзор матча «Сочи» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:24
Кубок России. «Краснодар» победил «Сочи» (4:2), Батчи сделал 3 ассиста
Вчера, 20:24
3
Карпин прокомментировал поражение «Динамо» от «Крыльев»
Вчера, 18:53
7
Адиев высказался о победе «Крыльев» над «Динамо»
Вчера, 18:43
Кубок России. «Динамо» проиграло в серии пенальти «Крыльям Советов»
Вчера, 18:24
6
Глава «Зенита» недоволен после 5:3 против «Оренбурга»
Вчера, 17:53
1
Девушка Нгамале предъявила серьезные претензии к Карпину
Вчера, 16:25
14
Мостовой прокомментировал 4:0 «Спартака» против «Пари НН», упомянув Абаскаля
Вчера, 13:45
2
Тренер «Пари НН»: «Спартак» – не наш уровень»
Вчера, 10:12
1
Тренер «Спартака» оценил дебют Самошникова
Вчера, 09:15
1
ВидеоСтрогий Черчесов в раздевалке «Ахмата» после победы над «Рубином»
Вчера, 01:05
Тренер «Спартака» прокомментировал 4:0 против «Пари НН»
26 августа
Шпилевский прокомментировал 0:4 от «Спартака»
26 августа
Михайлов из «Зенита» – о 5:3 в Оренбурге: «Победили по бразильской системе»
26 августа
1
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Пари НН» голы и лучшие моменты (Видео)
26 августа
2
Кубок России. «Спартак» без проблем обыграл «Пари НН» (4:0)
26 августа
60
Кубок России. Гол Мелкадзе помог «Ахмату» победить «Рубин» (2:0)
26 августа
1
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
26 августа
1
ВидеоСамошников забил за «Спартак» в дебютном матче
26 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 