Галактионов прокомментировал кубковую победу «Локомотива» над «Акроном»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги выигранного матча с «Акроном»

Команды встречались в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Локо» дома победил со счетом 2:0.

«Были хорошие моменты, были моменты, где мы включались, взрывались, были моменты, которые мы не реализовывали.

Что касается игры сзади, то да, можно сказать, что спокойно сыграли. Не дали дать сверхдоставок сопернику – хотя было несколько моментов в первом тайме.

Удаление сказалось, соперник оказался в меньшинстве. Но игра была под нашим контролем. Рады, что удалось дозировать игровое время у ребят», – сказал Галактионов.