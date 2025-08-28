Введите ваш ник на сайте
Бабаев высказался о возможном трансфере Кисляка

Сегодня, 12:29
3

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о позиции клуба по поводу возможного трансфера полузащитника Матвея Кисляка.

«Конечно, мы были бы хотели, чтобы Кисляк в случае ухода перешeл именно в топ-клуб. Как вы знаете из нашей истории, как в случае с Чаловым, Файзуллаевым, Зайнутдиновым, когда ребята настаивают на каком-то переходе не в топ-клуб, мы готовы быть гибкими, идти навстречу до определeнного уровня», – сказал Бабаев.

  • 20-летний Кисляк в этом сезоне провел за ЦСКА 10 матчей, забил 1 гол, сделал 3 передачи.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
  • Контракт игрока с ЦСКА действует до середины 2028 года.

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кисляк Матвей Бабаев Роман
andr2112
1756373883
А что означает фраза "Мы были бы хотели" ?)
Иван Петров 1986
1756374721
Чо им дома то не играется?
Mirak92
1756375418
Стухнет в европе
