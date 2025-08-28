Бабаев высказался о возможном трансфере Кисляка

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о позиции клуба по поводу возможного трансфера полузащитника Матвея Кисляка.

«Конечно, мы были бы хотели, чтобы Кисляк в случае ухода перешeл именно в топ-клуб. Как вы знаете из нашей истории, как в случае с Чаловым, Файзуллаевым, Зайнутдиновым, когда ребята настаивают на каком-то переходе не в топ-клуб, мы готовы быть гибкими, идти навстречу до определeнного уровня», – сказал Бабаев.