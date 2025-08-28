Введите ваш ник на сайте
Подробности предложения саудовского клуба по Батракову

Сегодня, 11:43
1

«Аль-Иттихад» контактировал с «Локомотивом» по поводу возможного трансфера полузащитника Алексея Батракова, но получил отказ.

Саудовский клуб был готов заплатить за переход хавбека около 30 миллионов евро. «Аль-Иттихад» предлагал игроку по контракту около 5 миллионов евро в год плюс бонусы, которые могли значительно увеличить фиксированную часть зарплаты.

  • 20-летний Батраков провел за «Локомотив» 8 матчей в этом сезоне, забил 9 голов, сделал 1 ассист.
  • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 12 миллионов евро.
  • Контракт россиянина с клубом рассчитан до середины 2029 года.

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Локомотив Аль-Иттихад Батраков Алексей
Иван Петров 1986
1756371450
Вот теперь новая наша звезда будет требовать у Локомотива эти 5 лямов, а иначе играть не будет.
