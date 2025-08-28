Подробности предложения саудовского клуба по Батракову

«Аль-Иттихад» контактировал с «Локомотивом» по поводу возможного трансфера полузащитника Алексея Батракова, но получил отказ.
Саудовский клуб был готов заплатить за переход хавбека около 30 миллионов евро. «Аль-Иттихад» предлагал игроку по контракту около 5 миллионов евро в год плюс бонусы, которые могли значительно увеличить фиксированную часть зарплаты.
- 20-летний Батраков провел за «Локомотив» 8 матчей в этом сезоне, забил 9 голов, сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 12 миллионов евро.
- Контракт россиянина с клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: Metaratings.ru