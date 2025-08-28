Агенты Паласиоса отреагировали на информацию о возможном переходе игрока в «Зенит»

В агентстве FHFootball, представляющем защитника «Интера» Томаса Паласиоса, прокомментировали информацию об интересе «Зенита» к игроку. Сейчас между клубами ведутся консультации.

«Официально от «Зенита» к нам ничего не поступало», – заявили в агентстве.

Ранее журналист Герман Гарсия Грова сообщил, что клубы начали переговоры по игроку.

Для «Интера» приоритетнее продать игрока, нежели отдать его в аренду, что ранее предлложил «нерадзурри» «Сантос».