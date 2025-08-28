Агенты Паласиоса отреагировали на информацию о возможном переходе игрока в «Зенит»

В агентстве FHFootball, представляющем защитника «Интера» Томаса Паласиоса, прокомментировали информацию об интересе «Зенита» к игроку. Сейчас между клубами ведутся консультации.
«Официально от «Зенита» к нам ничего не поступало», – заявили в агентстве.
Ранее журналист Герман Гарсия Грова сообщил, что клубы начали переговоры по игроку.
Для «Интера» приоритетнее продать игрока, нежели отдать его в аренду, что ранее предлложил «нерадзурри» «Сантос».
- 22-летний Паласиос в прошлом сезоне 3 матча за «Интер» и зимой перебрался на правах аренды в «Монцу», за которую сыграл в 8 встречах.
- Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 4 миллиона евро.
- Срок контракта защитника с «Интером» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»