Зобнин дал оценку составу «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о составе красно-белых.
– Как оцените состав «Спартака»? Он один из лучших в лиге?
– Думаю, да. У нас отличный подбор футболистов, каждый индивидуально сильный футболист, приносит пользу. Есть лидеры, который больше берут на себя. Пришли отличные футболисты – Самошников, Жедсон. Это хорошее, мощное усиление.
- Красно-белые занимают 8-е место в чемпионате России с 8 очками и 2-е место в группе C Пути РПЛ FONBET Кубка России с 7 очками.
- «Спартак» летом подписал полузащитника Жедсона Фернандеша и защитника Илью Самошникова, а также нападающего Антона Заболотного.
Источник: Odds.ru