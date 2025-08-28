Зобнин дал оценку составу «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о составе красно-белых.

– Как оцените состав «Спартака»? Он один из лучших в лиге?

– Думаю, да. У нас отличный подбор футболистов, каждый индивидуально сильный футболист, приносит пользу. Есть лидеры, который больше берут на себя. Пришли отличные футболисты – Самошников, Жедсон. Это хорошее, мощное усиление.