«Кайрат» – после выхода в основу ЛЧ: «Едем за «Реалом»!»
Сегодня, 10:07
В «Кайрате» празднуют выход в основной этап Лиги чемпионов.
«Едем за «Реалом»!» – сказали в клубе.
«Кайрат»
впервые вышел в основу ЛЧ.
Ранее из Казахстана в основе ЛЧ выступала только
«Астана»
.
Жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов состоится завтра, 28 августа.
Лига чемпионов
Казахстан. Премьер-лига
Кайрат
Реал
Фото
Новый мяч для Лиги чемпионов
12:23
Тренер «Кайрата» до выхода в основу ЛЧ работал продавцом обуви
10:59
2
Фото
Тикнизян расплакался после вылета «Црвены Звезды» из Лиги чемпионов
10:26
11
«Кайрат» – после выхода в основу ЛЧ: «Едем за «Реалом»!»
10:07
Видео
Алматы не спали и гуляли после выхода «Кайрата» в основу Лиги чемпионов
09:02
Видео
Тренер «Кайрата» – после выхода в основу ЛЧ: «Заварили мы кашу, ребят»
08:29
Известна сумма, которую уже заработал «Кайрат» за выход в основной этап ЛЧ
00:27
2
Заполярный клуб с российским вратарем вышел в основной этап Лиги чемпионов
00:04
4
Клуб с российским владельцем и экс-тренером «Спартака» вышел в основной этап Лиги чемпионов
Вчера, 23:58
2
Лига чемпионов. «Кайрат» в серии пенальти выбил «Селтик» и вышел в основной этап
Вчера, 22:30
12
Акинфеев рассказал о переживаниях из-за антирекордной серии в ЛЧ
20 августа
6
Чалов, Оздоев и еще 5 россиян заявлены на матчи решающего раунда отбора еврокубков
19 августа
Россия потеряла одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА
15 августа
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа
3
Ямаля и Левандовского наказали за нарушение правил допинг-контроля
8 августа
9
Моуринью – сопернику о домашней игре в Стамбуле: «Добро пожаловать в ад»
7 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
4 августа
2
Глушенкову посоветовали «перестать строить из себя девочку»
30 июля
15
4 россиянина заявлены на 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов
21 июля
УЕФА внес изменения в жеребьевку еврокубков
8 июля
1
5 россиян заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги чемпионов
8 июля
Лига чемпионов 2025/26: дата начала, формат, жеребьевки, команды
3 июля
Петербург намерен вернуть в город финал ЛЧ, отобранный в 2022 году
28 июня
4
«Иногда приходится поесть дерьма и хорошо его пережевать»: Киву – о поражении «Интера» в финале ЛЧ
25 июня
Букмекеры определили фаворита следующего сезона Лиги чемпионов
22 июня
1
Сафонов заявил об амбициях еще раз выиграть Лигу чемпионов
17 июня
4
Аленичев высказался о шансах российских футболистов выигрывать еврокубки
13 июня
2
Мбаппе прокомментировал победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов после его ухода
7 июня
2
Все новости
