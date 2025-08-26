Губернатор Федорищев: «Доверяем Адиеву, он красавчик»

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, высказался о доверии главному тренеру «Крыльев Советов» Магомеду Адиеву.
«Доверяем Адиеву на 100 процентов. Скажу больше, на 120 процентов. У нас сильный тренер, он команду объединил, знает сильные и слабые стороны каждого. Слабых сторон становится меньше, сильных больше.
Тренер – красавчик! Это не сарказм. Мы гордимся, что этот тренер пришел к нам и делает команду сильнее», – сказал Федорищев.
- В 6-м туре РПЛ «Крылья Советов» уступили «Краснодару» (0:6).
- Самарцы идут на 9-м месте.
- Ближайший соперник по РПЛ – «Локомотив».
Источник: «Матч ТВ»