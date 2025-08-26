Губернатор Федорищев: «Доверяем Адиеву, он красавчик»

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, высказался о доверии главному тренеру «Крыльев Советов» Магомеду Адиеву.

«Доверяем Адиеву на 100 процентов. Скажу больше, на 120 процентов. У нас сильный тренер, он команду объединил, знает сильные и слабые стороны каждого. Слабых сторон становится меньше, сильных больше.

Тренер – красавчик! Это не сарказм. Мы гордимся, что этот тренер пришел к нам и делает команду сильнее», – сказал Федорищев.