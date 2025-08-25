Стало известно, почему «Спартак» не отпустил Пруцева в «Локомотив»

В «Спартаке» решили не продавать полузащитника Данила Пруцева.

Московский клуб собирается продлить с ним контракт и отдать в аренду.

25-летний футболист проигрывает конкуренцию Наилю Умярову и Жедсону Фернандешу.

Пруцева хотят сохранить в составе в долгосрочной перспективе из-за скорого ужесточения лимита на легионеров.