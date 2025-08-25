Стало известно, почему «Спартак» не отпустил Пруцева в «Локомотив»

В «Спартаке» решили не продавать полузащитника Данила Пруцева.
Московский клуб собирается продлить с ним контракт и отдать в аренду.
25-летний футболист проигрывает конкуренцию Наилю Умярову и Жедсону Фернандешу.
Пруцева хотят сохранить в составе в долгосрочной перспективе из-за скорого ужесточения лимита на легионеров.
- В этом сезоне хавбек поучаствовал только в 3 матчах.
- Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
- Сообщалось об интересе к Пруцеву со стороны «Локомотива».
Источник: «Мутко против»