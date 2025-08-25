Смородская сказала, нужно ли Глушенкову переходить в «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном возвращении в команду нападающего Максима Глушенкова из «Зенита».

– Нет, конечно, это ему сейчас абсолютно не нужно. Максим должен сосредоточиться на том, чтобы закрепиться в основном составе «Зенита», а не метаться между командами.

– Глушенков выглядит сейчас сильнее Луиса Энрике?

– Пока Максим выглядит очень хорошо. Даст бог, и дальше так продолжит.

– То есть, Сергей Семак несправедливо оставляет Глушенкова в запасе?

– Нет, я так не считаю. Тренеру всегда виднее, кто будет полезен для результата в конкретно взятой игре.