Смородская сказала, нужно ли Глушенкову переходить в «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном возвращении в команду нападающего Максима Глушенкова из «Зенита».
– Нет, конечно, это ему сейчас абсолютно не нужно. Максим должен сосредоточиться на том, чтобы закрепиться в основном составе «Зенита», а не метаться между командами.
– Глушенков выглядит сейчас сильнее Луиса Энрике?
– Пока Максим выглядит очень хорошо. Даст бог, и дальше так продолжит.
– То есть, Сергей Семак несправедливо оставляет Глушенкова в запасе?
– Нет, я так не считаю. Тренеру всегда виднее, кто будет полезен для результата в конкретно взятой игре.
- В матче 6-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо Мх» (4:0) Глушенков отметился забитым мячом и голевой передачей, выйдя на замену во втором тайме. Это его первые голевые действия в текущем сезоне.
- Игрок выступал за «Локомотив» в 2023-2024 годах. В июле прошлого года «Зенит» приобрел футболиста за 6,3 миллиона евро.
Источник: «Спорт день за днём»