  • Главная
  • Новости
  • Смородская сказала, нужно ли Глушенкову переходить в «Локомотив»

Смородская сказала, нужно ли Глушенкову переходить в «Локомотив»

Сегодня, 12:26
2

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном возвращении в команду нападающего Максима Глушенкова из «Зенита».

– Нет, конечно, это ему сейчас абсолютно не нужно. Максим должен сосредоточиться на том, чтобы закрепиться в основном составе «Зенита», а не метаться между командами.

– Глушенков выглядит сейчас сильнее Луиса Энрике?

– Пока Максим выглядит очень хорошо. Даст бог, и дальше так продолжит.

– То есть, Сергей Семак несправедливо оставляет Глушенкова в запасе?

– Нет, я так не считаю. Тренеру всегда виднее, кто будет полезен для результата в конкретно взятой игре.

  • В матче 6-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо Мх» (4:0) Глушенков отметился забитым мячом и голевой передачей, выйдя на замену во втором тайме. Это его первые голевые действия в текущем сезоне.
  • Игрок выступал за «Локомотив» в 2023-2024 годах. В июле прошлого года «Зенит» приобрел футболиста за 6,3 миллиона евро.

Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Глушенков Максим Смородская Ольга
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ziborock
1756115021
Вагоновожатая хочет в Зенит!)
Ответить
neim
1756132803
Кто же его теперь возьмёт после Зенита ?
Ответить
