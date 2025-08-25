Миранчук допустил, что больше не будет играть за границей

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук ответил на вопрос, может ли «Сьон» стать последним европейским клубом в его карьере.
– Наверное. Могу такое допустить.
– С братом советовался перед переходом в «Динамо»?
– Да, конечно, со всеми посоветовался. Это же моя семья. Он позитивно принял это решение.
- «Динамо» объявило о трансфере 29-летнего Миранчука из «Сьона» 22 августа. Сумма сделки составила 2,5 миллиона евро.
- Россиянин выступал за «Сьон» с сентября 2024 года, провел 25 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
- В 2016 году Миранчук также выступал за эстонскую «Левадию» на правах аренды из «Локомотива».
