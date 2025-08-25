Сперцян: «У меня нет страха, что не получится попробовать себя в Европе»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о возможном переходе в европейские клубы.

– У меня нет страха, что не получится попробовать себя в Европе. Не боюсь. Я ко всему готов, это нормально. Нельзя говорить, что наш чемпионат плохой, слабый или что-то ещe. Такого нет.

– Какое место ты дашь нашему чемпионату?

– Шестое-седьмое.