Сперцян: «У меня нет страха, что не получится попробовать себя в Европе»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о возможном переходе в европейские клубы.
– У меня нет страха, что не получится попробовать себя в Европе. Не боюсь. Я ко всему готов, это нормально. Нельзя говорить, что наш чемпионат плохой, слабый или что-то ещe. Такого нет.
– Какое место ты дашь нашему чемпионату?
– Шестое-седьмое.
- По данным журналиста Ивана Карпова, срок контракта полузащитника с «Краснодаром» истекает в 2029 году. «Саутгемптон» предлагает за его трансфер 16 миллионов долларов плюс 2 миллиона бонусами и 5% от перепродажи.
- 25-летний Сперцян – воспитанник «быков» и выступает за них всю карьеру.
Источник: «Чемпионат»