Сперцян сказал, готов ли провести в «Краснодаре» всю карьеру

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян не исключил, что останется в российском клубе.
– Вы допускаете, что проведете всю карьеру в «Краснодаре» и не пожалеете об этом?
– Все может быть. Могу остаться и играть, сколько надо будет клубу, сколько я буду нужен. Может быть такое, что я уеду. Все возможно. Нет смысла загадывать.
- По данным журналиста Ивана Карпова, срок контракта полузащитника с «Краснодаром» истекает в 2029 году. «Саутгемптон» предлагает за его трансфер 16 миллионов долларов плюс 2 миллиона бонусами и 5% от перепродажи.
- 25-летний Сперцян – воспитанник «быков» и выступает за них всю карьеру.
Источник: «Матч ТВ»