Талалаев прокомментировал победу над «Сочи», упомянув Малахова

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эфире телеканала «Матч Премьер» высказался после победы над «Сочи» (2:0) в 6-м туре РПЛ.

– Что это было?

– Простой футбол «Балтики».

– Не совсем простой. Был пенальти, о котором столько говорят в подтрибунном помещении.

– Пусть говорят. В передачу Андрея Малахова идут.

– «Балтика» показала себя очень даже хорошо.

– А вы сомневались? Я нет. Я в своих футболистах не сомневаюсь.