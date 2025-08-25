Талалаев прокомментировал победу над «Сочи», упомянув Малахова

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эфире телеканала «Матч Премьер» высказался после победы над «Сочи» (2:0) в 6-м туре РПЛ.
– Что это было?
– Простой футбол «Балтики».
– Не совсем простой. Был пенальти, о котором столько говорят в подтрибунном помещении.
– Пусть говорят. В передачу Андрея Малахова идут.
– «Балтика» показала себя очень даже хорошо.
– А вы сомневались? Я нет. Я в своих футболистах не сомневаюсь.
- «Балтика» идет на 4-м месте.
- В следующем туре команда сыграет с «Акроном».
- В минувшем сезоне «Балтика» выиграла Первую лигу.
Источник: Спортс