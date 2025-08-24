Главный тренер «Крыльев» объяснил 0:6 от «Краснодара»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев дал комментарий после поражения от «Краснодара». Самарская команда уступила в 6-м туре РПЛ со счетом 0:6.

– Когда ты уже на 15‑й минуте «Краснодару» проигрываешь 0:2… Я не могу сказать, что у нас был плохой первый тайм, у нас были моменты, но когда пропускаешь два мяча, приходится немного раскрываться с «Краснодаром», а этого, к сожалению, нельзя делать.

– В последних двух матчах «Крылья» пропустили девять мячей. Какой выход из этой ситуации?

– Период не самый лучший, здесь нужно проанализировать и готовиться к «Динамо», с которыми сыграем уже через несколько дней в Кубке России.