Березовский успокоил фанатов «Динамо» на фоне неудачного старта Карпина

Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский прокомментировал невыразительный старт главного тренера Валерия Карпина.

– У вас есть уверенность, что Карпин справится с ситуацией?

– Конечно! Всем известно, что в современном футболе всегда требуется результат, и как можно быстрее. С другой стороны, Валерий Георгиевич – квалифицированный тренер с большим опытом работы. Поэтому я уверен, что результаты улучшатся.

Но для этого потребуется немного времени. Надо потерпеть как болельщикам, так и руководству. Если «Динамо» намерено добиться серьeзных результатов, надо потерпеть! Победы точно придут.