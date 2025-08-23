Дркушич рассказал об атмосфере в «Зените» на фоне неудачного старта юбилейного сезона

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич оценил старт сезона в исполнении клуба.
– Ситуация непростая, но еe можно исправить. Каждый игрок должен работать на максимуме своих возможностей. И нам нужно оставаться позитивными, тогда всe будет хорошо.
– Расскажите об атмосфере в коллективе. Есть напряжение из-за неудачного старта?
– Мы профессиональные футболисты и хорошо понимаем, в какой ситуации находимся. Я вижу, что все ребята работают на тренировках с полной самоотдачей. Если так и продолжать, результат придeт.
- «Зенит» идет на 9-м месте.
- В 16:15 мск команда начнет матч с «Динамо Мх».
- «Зенит» проводит 100-й сезон.
Источник: официальный сайт «Зенита»