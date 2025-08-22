Тренер ЦСКА сравнил Акинфеева с Роналду

Тренер ЦСКА по физподготовке Хавьер Нойя высказался о спортивном долголетии Игоря Акинфеева и Криштиану Роналду.

«Во‑первых, это уровень профессионализма. Это человек, который следит и думает о футболе. Акинфеев как Роналду: с детства у них есть такие привычки, которые позволяют им играть долго, потому что они профилактикой занимаются, кушают правильно, отдыхают. Всe правильно делают на протяжении 20 лет.

И потом, конечно, это уровень, когда он играет с запасом, потому что на две головы выше всех. Сейчас потерял в форме, потому что стал старше, но всe равно он сильнее. У него есть индивидуальная программа, он выполняет всe и следит за всем очень сильно.

У него очень сильная нагрузка на поле. Мы даем ему больше восстанавливаться, не нагружаем на тренировках. Для нас важно, чтобы он был в хорошем состоянии на играх. Мы понимаем, что ему почти сорок лет, и такую нагрузку, как другие вратари, он не может получать. Поэтому у него есть индивидуальная программа тренировочного процесса», – сказал Нойя.