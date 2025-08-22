В махачкалинском «Динамо» объяснили интерес к игроку команды от клубов АПЛ и Ла Лиги

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе иностранных клубов к полузащитнику команды Мохаммаджаваду Хоссейннеджаду.

– Правда, что «Севилья», «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» проявляют интерес Джаваду?

– Официальных обращений в клуб пока не поступало. Но мы знаем, что скаутинг некоторых иностранных клубов действительно ведет Джавада. Для нас это не секрет. Джавад на карандаше у многих скаутинговых агентств. Неудивительно – он яркий футболист.