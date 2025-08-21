«Парма» хочет перехватить трансферную цель ЦСКА

В пресс-службе «Фиорентины» подтвердили, что «Парма» может перехватить Лукаса Белтрана у ЦСКА.
– Белтран не в заявке команды на матч Лиги конференций, главный тренер «Фиорентины» заявлял о переговорах по трансферу футболиста. Согласился ли он на переход в ЦСКА?
– «Парма» также проявила заинтересованность. Трансфер в этот клуб тоже возможен.
- 24-летний Белтран в прошлом сезоне провел за «Фиорентину» 47 матчей, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- ЦСКА договорился о покупке аргентинского форварда за 12 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»