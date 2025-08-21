Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Парма» хочет перехватить трансферную цель ЦСКА

Вчера, 20:48
3

В пресс-службе «Фиорентины» подтвердили, что «Парма» может перехватить Лукаса Белтрана у ЦСКА.

– Белтран не в заявке команды на матч Лиги конференций, главный тренер «Фиорентины» заявлял о переговорах по трансферу футболиста. Согласился ли он на переход в ЦСКА?

«Парма» также проявила заинтересованность. Трансфер в этот клуб тоже возможен.

  • 24-летний Белтран в прошлом сезоне провел за «Фиорентину» 47 матчей, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
  • ЦСКА договорился о покупке аргентинского форварда за 12 миллионов евро.

Еще по теме:
«Фиорентина» прояснила ситуацию с уходом Белтрана в ЦСКА 1
В Италии охарактеризовали потенциального новичка ЦСКА
12-миллионный трансфер ЦСКА может сорваться из-за «Зенита» 23
Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Фиорентина ЦСКА Парма Белтран Лукас
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1755799627
Ну и нефиг в этом аукционе участвовать.Дали двое суток на раздумье,вот и всё.Завтра не согласятся-идите в..."Парму" ,со своими 6\6 в 47 матчах!
Ответить
Dr Metal
1755801985
Долго думает, нафиг его
Ответить
boris63
1755834719
А зачем он нужен с такой статистикой, у нас самих таких же рахитов хватает.
Ответить
Главные новости
Сперцяна в «Саутгемптоне» не будет, предложение по Венделу, куда готов уйти Родриго из «Реала» и другие новости
01:23
«Зенит» получил официальное предложение по Венделу
01:00
6
Легионер махачкалинского «Динамо» заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы
00:36
1
Губерниев прокомментировал отношения Сафонова и Забарного в «ПСЖ»
00:24
4
Ямаль встречается со 145-сантиметровой девушкой
Вчера, 23:35
5
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
4
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
Все новости
Все новости
«Парма» хочет перехватить трансферную цель ЦСКА
Вчера, 20:48
3
38-летний Варди может присоединиться к чемпиону одной из топ-5 лиг Европы
20 августа
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Италии
20 августа
Фото«Рома» арендовала вингера из АПЛ
20 августа
ФотоЧемпион Италии подписал обладателя золотой медали Олимпиады
19 августа
«Аталанта» выкупила полузащитника «Интера»
18 августа
Санчо ответил на предложение «Ромы»
18 августа
Фото«Милан» приобрел швейцарского защитника
15 августа
Фото«Милан» купил защитника за 23 миллиона
13 августа
1
ФотоМората скандально покинул «Галатасарай» и вернулся в Италию
12 августа
«Парма» назвала «Ливерпулю» цену на 18-летнего Леони
12 августа
«Милан» обсудил с «Манчестер Юнайтед» аренду нападающего
9 августа
В Италии оценили шансы на переход Коко в «Спартак»
7 августа
6
Фото«Милан» купил опорника за 39 миллионов
6 августа
1
ВидеоБолельщики «Милана» эмоционально встретили Модрича
4 августа
1
«Милан» не смог договориться о трансфере нападающего «ПСЖ»
2 августа
Экс-полузащитник сборной Англии задумался о завершении карьеры в 29 лет
1 августа
2
Фото«Комо» выкупил защитника «Реала»
31 июля
«Милану» предложили украинского форварда
31 июля
1
В Италии сообщили о сорвавшемся трансфере Коко в «Спартак»
29 июля
9
Фото«Рома» приобрела бразильца, отказавшего «Зениту»
28 июля
1
19-летний сын Тотти объявил о завершении карьеры
28 июля
Фото«Милан» объявил о трансфере защитника, которым интересовался ЦСКА
24 июля
1
Только один англичанин играл за «Барселону» до Рэшфорда
22 июля
ФотоЧемпион Италии купил нидерландского защитника за 31 миллион евро
21 июля
Стало известно, где продолжит карьеру Осимхен
21 июля
1
Фото«Милан» объявил о подписании нового вратаря
19 июля
ФотоФорвард сборной Италии перешел в «Наполи»
18 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 