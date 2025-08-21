«Парма» хочет перехватить трансферную цель ЦСКА

В пресс-службе «Фиорентины» подтвердили, что «Парма» может перехватить Лукаса Белтрана у ЦСКА.

– Белтран не в заявке команды на матч Лиги конференций, главный тренер «Фиорентины» заявлял о переговорах по трансферу футболиста. Согласился ли он на переход в ЦСКА?

– «Парма» также проявила заинтересованность. Трансфер в этот клуб тоже возможен.