Агент Сперцяна рассказал об обещаниях «Краснодара» для игрока

Вчера, 11:26
8

Агент полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна Вадим Оганян считает, что нынешнее трансферное окно – последнее, когда игрок может уехать в Европу.

– К сожалению, РПЛ никто не смотрит из Европы. Про это говорил и Федя Смолов в своем недавнем подкасте. У нас и так неконкурентоспособный чемпионат в сравнении с европейскими лигами, а в следующем году еще введут жесткий лимит и уровень лиги станет еще слабее, так как будет меньше возможностей привезти сюда игроков уровня того же Кордобы.

– Аргументированно.

– Поэтому не понимаю, какая мотивация у «Краснодара» не отпускать Эдика туда. Мусаев говорил, что если под конец ТО за Сперцяном придет какой-то клуб, они пойдут ему навстречу.

Насколько мне известно, и руководство «Краснодара» после чемпионства сказало Эдику: «Если будет предложение, устраивающее тебя и клуб – мы тебя отпустим». А за последние три года именно «Саутгемптон» сделал самое большое предложение по Сперцяну. Поэтому будет обидно, если он никуда не перейдет.

– В «Краснодаре» могут так не считать.

– Возможно, но ему в следующем году исполнится 26 лет. После 25 время идет против тебя и таких предложений уже не будет. Но если за ним придет какой-то другой клуб и трансфер случится, я буду только рад. У меня есть четкое понимание как у агента – для него это последнее трансферное окно, чтобы уехать в Европу.

– А как вообще возможен трансфер в Англию, если они не ведут дела с клубами из России?

– Это не соответствует действительности. Есть яркий кейс, подтверждающий обратное – переход Изидора в «Сандерленд». Я консультировался с ведущими английскими юристами, которые четко сказали, что если клубы захотят совершить такую сделку, никаких проблем быть не должно.

В отличие от АПЛ, где клубы согласовывают трансферы с лигой, в Чемпионшипе такого нет – все напрямую между клубами. К тому же, как показывает пример Сафонова и Перрена, «Краснодар» спокойно осуществляет сделки с европейскими клубами и не находится под санкциями. Здесь никакой разницы: французы или англичане.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, «Саутгемптон» предложил за трансфер Сперцяна 14 миллионов долларов + процент от перепродажи.
  • 25-летний Сперцян в этом сезоне провел за «Краснодар» 8 матчей, забил 4 гола, сделал 4 ассиста.
  • Срок контракта хавбека с российским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Назван третий претендент на Сперцяна из Англии 2
Назначены комментаторы на матчи 6-го тура РПЛ 4
Кривцов из «Краснодара» бесплатно отпраздновал день рождения за 2 миллиона рублей: подробности 7
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Краснодар Саутгемптон Сперцян Эдуард
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1755766550
Ладно, пусть доигрывает у нас. Оставляем.
Ответить
Интерес
1755766829
Сначала о том,что в Европе не смотрят,а потом о трансферах и способах их осуществления.Полный оганян! Ах да,они за чемпионатом Армении и "новыми гражданами" этой страны следят персонифицировано.
Ответить
Просто-333
1755767724
как же агент хочет пополнить свой кошель...
Ответить
oyabun
1755768580
В Чемпионшип, лишь бы свалить? Какая то заниженная самооценка у Эдуарда. Он достоин играть в ТОП-лигах.
Ответить
Из Твери Леха
1755771037
Я правильно понимаю, что он мог играть за Россию в свое время, если бы ему было это предложено?
Ответить
cska1948
1755775722
"...а в следующем году еще введут жесткий лимит и уровень лиги станет еще слабее, так как будет меньше возможностей привезти сюда игроков уровня того же Кордобы..." --------------- А что, при нынешнем лимите наш футбол ЗАВАЛИЛИ игроками уровня Кардобы? Фамилии в студию, пожалуйста! Несут чёрт знает что, а думают, что дело говорят.
Ответить
СильныйМозг
1755782888
У игрока рыночная стоимость 25 миллионов, я бы за меньшие, тоже не отпустил!
Ответить
