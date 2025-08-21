Агент Сперцяна рассказал об обещаниях «Краснодара» для игрока

Агент полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна Вадим Оганян считает, что нынешнее трансферное окно – последнее, когда игрок может уехать в Европу.

– К сожалению, РПЛ никто не смотрит из Европы. Про это говорил и Федя Смолов в своем недавнем подкасте. У нас и так неконкурентоспособный чемпионат в сравнении с европейскими лигами, а в следующем году еще введут жесткий лимит и уровень лиги станет еще слабее, так как будет меньше возможностей привезти сюда игроков уровня того же Кордобы.

– Аргументированно.

– Поэтому не понимаю, какая мотивация у «Краснодара» не отпускать Эдика туда. Мусаев говорил, что если под конец ТО за Сперцяном придет какой-то клуб, они пойдут ему навстречу.

Насколько мне известно, и руководство «Краснодара» после чемпионства сказало Эдику: «Если будет предложение, устраивающее тебя и клуб – мы тебя отпустим». А за последние три года именно «Саутгемптон» сделал самое большое предложение по Сперцяну. Поэтому будет обидно, если он никуда не перейдет.

– В «Краснодаре» могут так не считать.

– Возможно, но ему в следующем году исполнится 26 лет. После 25 время идет против тебя и таких предложений уже не будет. Но если за ним придет какой-то другой клуб и трансфер случится, я буду только рад. У меня есть четкое понимание как у агента – для него это последнее трансферное окно, чтобы уехать в Европу.

– А как вообще возможен трансфер в Англию, если они не ведут дела с клубами из России?

– Это не соответствует действительности. Есть яркий кейс, подтверждающий обратное – переход Изидора в «Сандерленд». Я консультировался с ведущими английскими юристами, которые четко сказали, что если клубы захотят совершить такую сделку, никаких проблем быть не должно.

В отличие от АПЛ, где клубы согласовывают трансферы с лигой, в Чемпионшипе такого нет – все напрямую между клубами. К тому же, как показывает пример Сафонова и Перрена, «Краснодар» спокойно осуществляет сделки с европейскими клубами и не находится под санкциями. Здесь никакой разницы: французы или англичане.