Радимов назвал причину неудач «Спартака»

20 августа, 17:31
13

Владислав Радимов порассуждал о проблемах «Спартака».

«У «Спартака» очень хорошие исполнители, мы об этом не раз говорили, особенно в линии атаки, и, конечно же, мастерство их видно невооруженным глазом.

Но сложить этот пазл в единую команду пока не получается. И одно дело, когда «Зенит» тебе дает играть и сам играет, а другое дело, когда ты выходишь против команд, с которыми надо еще и борьбу прикладывать, чтобы выигрывать матчи.

Поэтому такие разные получаются игры – как на Кубок с Махачкалой, где еще и борьбы надо добавлять, и с «Зенитом», где на голом мастерстве. Но в целом «Спартак» в таком подвешенном состоянии – не понимаешь, чего от них ждать.

С одной стороны, потенциал громадный, игроки очень высокого качества. С другой стороны, пропущенные мячи все равно есть, допускают у своих ворот вообще непонятные ошибки», – сказал Радимов.

  • «Спартак» набрал 5 очков в 5 турах РПЛ.
  • Команда оказалась в зоне стыков.
  • Следующий соперник – «Рубин» (24 августа).

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1755700507
Неликвидный потенциал, мощно звучит! :)))
Ответить
ziborock
1755701240
Опять этот придурок Спартак учит! Самый ярый болельщик красно-белых!))) Как сказал Романцев на днях: "Меня особенно радует, что очень много оказывается бывших руководителей и игроков «Зенита» болеют за «Спартак». Посмотрите, сколько они рекомендуют: кого тренером взять, кого уволить, кого оставить, каких игроков купить."
Ответить
Александр-Каратеев-yandex
1755701442
Не бомбардир, а сайт советчиков и переживальщиков за Спартак.
Ответить
Каратель помойников
1755702275
Лучше бы этот хроник разобрался с причиной неудач своих браков
Ответить
Skull_Boy
1755702459
Клоун, а в чем тогда проблемы неудач Зенита
Ответить
ПалкоВводецъ007
1755702993
Слабо видать судьи тащат. Только лишь вторые по лояльности судей. Гыгыгы
Ответить
ZAITZEFF2011
1755706077
Радимову нужно искать проблемы в своем клубе а не Спартаке.
Ответить
anatolich72
1755707499
Ну что за человек? Постоянно лезет в чужую тарелку. Боится влезть в бразильское землячество зенита.
Ответить
nik55
1755710629
ты назови причины неудач бзенита---или слабо?
Ответить
Странник 09
1755795685
Спартаковские ветераны к зениту не лезут, а зенитовские все скопом пытаются помочь Спартаку. И ещё кто-то говорит что зенит популярней
Ответить
