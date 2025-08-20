Радимов назвал причину неудач «Спартака»

Владислав Радимов порассуждал о проблемах «Спартака».

«У «Спартака» очень хорошие исполнители, мы об этом не раз говорили, особенно в линии атаки, и, конечно же, мастерство их видно невооруженным глазом.

Но сложить этот пазл в единую команду пока не получается. И одно дело, когда «Зенит» тебе дает играть и сам играет, а другое дело, когда ты выходишь против команд, с которыми надо еще и борьбу прикладывать, чтобы выигрывать матчи.

Поэтому такие разные получаются игры – как на Кубок с Махачкалой, где еще и борьбы надо добавлять, и с «Зенитом», где на голом мастерстве. Но в целом «Спартак» в таком подвешенном состоянии – не понимаешь, чего от них ждать.

С одной стороны, потенциал громадный, игроки очень высокого качества. С другой стороны, пропущенные мячи все равно есть, допускают у своих ворот вообще непонятные ошибки», – сказал Радимов.