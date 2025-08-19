Романцев назвал отрицательные моменты в матче «Спартак» – «Зенит»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев назвал отрицательные моменты в игре 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2).

– Было что-то, что вам не понравилось в матче «Спартака» и «Зенита»? Какие-то отрицательные моменты?

– Да, такие моменты были. И, кстати, это уже идeт давно. Очень хочется, чтобы тренеры, и судьи, и специалисты обратили на это внимание. Нельзя валяться после каждого небольшого столкновения, это вызывает к футболистам отвращение, неуважение.

Откуда это пришло? Это, в основном, легионеры делают. Я хорошо отношусь ко всем, лишь бы в футбол хорошо играли. Но после каждого столкновения лежать и корчиться, что впечатление такое, что всe, человек умер. А уже через минуту встаeт, побежал.

Зачем это? Ну ударили тебя, да, больно, может быть, два-три раза хроманул, и быстренько встал. Но они же минутами лежат, они же, якобы, время тянут, если выигрывают. Или фол выпрашивают у судьи, если спорный момент.

Противно смотреть. Я думаю, что я не одинок в этом. Я же помню Черенкова, Гаврилова, их так били, как ну не знаю кого. Они корчились, еле вставали – но вставали почти сразу, еще потом пять минут могли хромать, но уже играли в полную силу.

Предлагаю на будущее: если кто упал и корчится, пусть судья спокойно его за бровку провожает, и пять минут не выпускает на поле. Тогда и посмотрим, как долго они будут валяться. Как только лежит, не встаeт – сразу судья подошeл, проводил его за бровку минут на пять, а команда пусть в меньшинстве поиграет.

Было бы здорово, если бы после этого они валяться перестали. Футбол – это мужицкая игра, если ты, валяешься, корчишься, кричишь – иди в другой вид спорта, в фигурное катание.