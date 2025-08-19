Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Романцев назвал отрицательные моменты в матче «Спартак» – «Зенит»

Романцев назвал отрицательные моменты в матче «Спартак» – «Зенит»

19 августа, 13:13
14

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев назвал отрицательные моменты в игре 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2).

– Было что-то, что вам не понравилось в матче «Спартака» и «Зенита»? Какие-то отрицательные моменты?

– Да, такие моменты были. И, кстати, это уже идeт давно. Очень хочется, чтобы тренеры, и судьи, и специалисты обратили на это внимание. Нельзя валяться после каждого небольшого столкновения, это вызывает к футболистам отвращение, неуважение.

Откуда это пришло? Это, в основном, легионеры делают. Я хорошо отношусь ко всем, лишь бы в футбол хорошо играли. Но после каждого столкновения лежать и корчиться, что впечатление такое, что всe, человек умер. А уже через минуту встаeт, побежал.

Зачем это? Ну ударили тебя, да, больно, может быть, два-три раза хроманул, и быстренько встал. Но они же минутами лежат, они же, якобы, время тянут, если выигрывают. Или фол выпрашивают у судьи, если спорный момент.

Противно смотреть. Я думаю, что я не одинок в этом. Я же помню Черенкова, Гаврилова, их так били, как ну не знаю кого. Они корчились, еле вставали – но вставали почти сразу, еще потом пять минут могли хромать, но уже играли в полную силу.

Предлагаю на будущее: если кто упал и корчится, пусть судья спокойно его за бровку провожает, и пять минут не выпускает на поле. Тогда и посмотрим, как долго они будут валяться. Как только лежит, не встаeт – сразу судья подошeл, проводил его за бровку минут на пять, а команда пусть в меньшинстве поиграет.

Было бы здорово, если бы после этого они валяться перестали. Футбол – это мужицкая игра, если ты, валяешься, корчишься, кричишь – иди в другой вид спорта, в фигурное катание.

Еще по теме:
Семак отказался обсуждать удаление капитана «Зенита» в матче со «Спартаком» 2
Бубнов – об игре «Спартака» против «Зенита»: «Конечно, пятерка – это лигочемпионский показатель» 8
«Зенит» пожаловался в ЭСК по итогам матча со «Спартаком»: «Ожидаем объективного профессионального рассмотрения» 19
Источник: «Московский комсомолец»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Романцев Олег
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1755599592
Ну так, через 2 минуты, после начала игры, спартак всей командой будет на бровке с открытыми ртами сидеть, зеньками моргать, смотреть на тренера, мол, что дальше? :)))
Ответить
timon2401
1755599617
Абсолютно нечего добавить!!! Только вот легионерам «Зенита» и на поле тогда выходить смысла нет… Всю игру за бровкой — так себе зрелище.
Ответить
ScarlettOgusania
1755604307
отличное предложение!!! самое интересное, что это "дуракаваляние" на поле практикуется только в РПЛ, в основном в командах, которым нужен результат, как воздух... в еврокубках и в играх европейских чемпионатов это наблюдается очень редко, футболисты понимают, что болельщики, заплатив за билет на стадион, пришли смотреть футбол, а не их "концертные номера" с затягиванием времени... особенно противно смотреть на трюкачество Барриоса или Сантоса...((
Ответить
Интерес
1755609421
Кто там из знаменитых футболистов прошлого пожаловался столь же знаменитому судье,что его по ногам бьют? На что тот ответил :гордись,значит ты стоящий футболист.А тогда бутсы были более грозным оружием!
Ответить
edw7777
1755616012
Прав Романцев на 100 процентов. Поучились бы у женщин. Там подобные концерты бывают значительно реже.
Ответить
NewLife
1755619477
В точку ОИР. Спасибо)
Ответить
FWSPM
1755624868
наболевшая тема реально этот балет достал
Ответить
Странник 09
1755685058
А почему арбитры не реагируют на симуляцию??? Судей тоже надо наказывать дисквалификацией
Ответить
Городовой
1755699996
Впервые слышу от Романцева конкретное дельное предложение.
Ответить
Главные новости
Сперцяна в «Саутгемптоне» не будет, предложение по Венделу, куда готов уйти Родриго из «Реала» и другие новости
01:23
«Зенит» получил официальное предложение по Венделу
01:00
5
Легионер махачкалинского «Динамо» заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы
00:36
Губерниев прокомментировал отношения Сафонова и Забарного в «ПСЖ»
00:24
3
Ямаль встречается со 145-сантиметровой девушкой
Вчера, 23:35
5
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
3
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
Все новости
Все новости
Филимонов: «Из этого состава «Спартака» никто в наше время не играл бы»
Вчера, 23:50
4
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
9
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
3
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
В «Зените» раскрыли детали перехода Ренана в «Васко да Гаму»
Вчера, 21:59
1
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
Вчера, 21:49
2
Врач «Динамо» рассказал о нововведениях Карпина
Вчера, 21:39
1
Медина отклонил предложение об уходе из «Спартака»
Вчера, 21:30
3
Чемпион Саудовской Аравии возобновил интерес к Венделу
Вчера, 21:21
Бубнов: «У «Спартака» есть предпосылки подняться, а у «Динамо» нет»
Вчера, 20:56
10
Капитан «Балтики» выбыл на длительный срок
Вчера, 20:40
2
Защитник «Зенита» близок к трансферу в «Васко да Гаму»
Вчера, 20:32
2
Смолов ответил, интересен ли ему переход в «Крылья Советов»
Вчера, 20:20
3
Миранчук выбрал игровой номер в «Динамо»
Вчера, 20:08
4
Назначены комментаторы на матчи 6-го тура РПЛ
Вчера, 20:00
4
Семак рассказал о трансферных планах «Зенита»
Вчера, 19:30
14
Кривцов из «Краснодара» бесплатно отпраздновал день рождения за 2 миллиона рублей: подробности
Вчера, 19:19
7
98-летний Симонян раскрыл секрет своего долголетия
Вчера, 19:10
5
Бубнов предложил увеличить количество женщин-судей в РПЛ: «Они неподкупные»
Вчера, 18:51
3
Филимонов ответил на вопрос о Сафонове в «Спартаке»
Вчера, 18:43
2
Семак отказался обсуждать удаление капитана «Зенита» в матче со «Спартаком»
Вчера, 18:35
2
Раскрыта позиция Сперцяна по сорванному трансферу в «Саутгемптон»
Вчера, 18:06
4
Реакция Бубнова на трансфер Самошникова в «Спартак»
Вчера, 17:31
6
Канчельскис назвал трех главных фаворитов РПЛ: «Локомотив» им не конкурент»
Вчера, 17:17
13
Семак оценил 9-е место «Зенита» в РПЛ
Вчера, 17:05
9
Радимов сказал, что изменилось в «Ахмате» после назначения Черчесова
Вчера, 16:48
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 