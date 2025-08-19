Введите ваш ник на сайте
  Жена Забарного прокомментировала информацию о дружбе украинца с Сафоновым

Жена Забарного прокомментировала информацию о дружбе украинца с Сафоновым

19 августа, 10:13
19

Во Франции сообщили, что игроки «ПСЖ» Матвей Сафонов и Илья Забарный подружились. Якобы они вместе сидят в самолете и общаются.

Однако жена украинца Ангелина опровергла информацию.

«Думаю, всем понятно, какую позицию мы занимаем, и своим принципам мы не изменяем. Французские СМИ пытаются получить больше охватов и придумывают глупости, подтверждений которым нет», – сказала Забарная.

  • «ПСЖ» купил Забарного у «Борнмута» за 60+ миллионов евро.
  • Забарная ранее публиковала враждебные по отношению к России посты.
  • Сафонов в «ПСЖ» год.

Губерниев прокомментировал отношения Сафонова и Забарного в «ПСЖ» 3
Филимонов ответил на вопрос о Сафонове в «Спартаке» 2
Тренер «ПСЖ» Энрике сделал заявление об отношениях Сафонова и Забарного 6
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Забарный Илья
R_a_i_n
1755588787
Позиции они там занимают, принципы у них ...
Ответить
Интерес
1755590796
В топку истории обоих.Посмотрите кадры вчерашнего отношения Трампа к "лидерам Европы" и забудьте о их бывшем гегемонизме и самоуважении.И чего там они о себе думают,как и эти два их холопа,уже для большинства неважно.Или,как минимум,сомнительно.
Ответить
Niklas80
1755591131
Всем глубоко начхать на ваши позиции.)
Ответить
Cleaner
1755591837
Жена Забарного с головой не дружит. Нефиг ее бред на Бомбардир выносить...((((((((((((
Ответить
СильныйМозг
1755598206
Мода скоротечна и мода на порванные обкакушничие трусы прошла, Украина больше не в тренде, а в мусорном ведре.
Ответить
Городовой
1755602110
Коза драная с кастрюлей на голове...
Ответить
向英雄致敬
1755606125
Какая нах дружба.Сафонову на выход предложили.
Ответить
Taps
1755623259
Бабу отлучить от бабок !
Ответить
BRO_football
1755627198
Ну как бы так и есть. СМИ выдумывают всякие глупости, ничем не подтвержденные, основанные лишь на своих секретных источниках (которых на самом деле нет). Ни одного нормального доказательства отношений Сафонова с Забарным нет. Ни видео, ни комментариев от одноклубников, тренеров и персонала клуба. В этом плане больше верится жене Забарного, чем нашим СМИ, которые тупо выдумывают новости, ссылаясь на секретные источники
Ответить
Серый212918
1755666890
Мотя, нарисуй им букву Z на спине.
Ответить
