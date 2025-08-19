Жена Забарного прокомментировала информацию о дружбе украинца с Сафоновым

Во Франции сообщили, что игроки «ПСЖ» Матвей Сафонов и Илья Забарный подружились. Якобы они вместе сидят в самолете и общаются.
Однако жена украинца Ангелина опровергла информацию.
«Думаю, всем понятно, какую позицию мы занимаем, и своим принципам мы не изменяем. Французские СМИ пытаются получить больше охватов и придумывают глупости, подтверждений которым нет», – сказала Забарная.
- «ПСЖ» купил Забарного у «Борнмута» за 60+ миллионов евро.
- Забарная ранее публиковала враждебные по отношению к России посты.
- Сафонов в «ПСЖ» год.
