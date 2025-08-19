Мостовой оценил отсутствие Глушенкова в составе «Зенита» на матч со «Спартаком»

Александр Мостовой высказался о недоверии к Максиму Глушенкову со стороны тренерского штаба «Зенита».

Нападающий пропустил субботний матч со «Спартаком» (2:2).

В новом сезоне он поучаствовал всего в 5 играх (225 минут), не сделав ни одного голевого действия.

«Он не выпал из основного состава. То, что он не сыграл со «Спартаком», еще ничего не значит. Сейчас как Соболев выйдет и забьет в следующей игре, и его вернут в основу.

Если Глушенкова что-то не устраивает, это нормально. Есть еще ряд игроков, которые могли бы играть в старте, но они сидят. Андрей Мостовой, например, тоже сидит.

Это нормальная, рабочая обстановка для любой команды, а особенно в «Зените», где 15 человек претендуют на основу. Глушенкову надо стараться цепляться за свой шанс», – заявил Мостовой.